Economiesuisse fissa le sue priorità nell’attuale situazione tesa

Il presidente di economiesuisse Christoph Mäder. Keystone-SDA

Per far fronte alle tensioni globali, economiesuisse ha definito come priorità per il 2026 la difesa dell'economia svizzera attraverso la diversificazione degli accordi commerciali, il controllo del debito e la riduzione della burocrazia.

Keystone-ATS

Accordi commerciali diversificati, meno debito pubblico e meno oneri amministrativi: economiesuisse ha fissato martedì le sue priorità per difendere la piazza economica svizzera nel 2026, in un contesto di tensioni geopolitiche ed economiche mondiali.

Le persistenti tensioni internazionali pesano sull’economia nazionale, afferma economiesuisse in un comunicato. Il Paese ha quindi bisogno di una “politica economica affidabile che punti su un’ampia diversificazione delle relazioni commerciali e su condizioni quadro attraenti”. L’accordo con gli Stati Uniti, quello con il Mercosur e il pacchetto con l’UE sono importanti e non devono essere messi l’uno contro l’altro.

Anche il controllo del debito pubblico in Svizzera è una priorità di economiesuisse. Quest’ultima sostiene “nella sua totalità” il programma di alleggerimento del bilancio 2027 della Confederazione.

L’associazione sottolinea il peso del debito, ma anche quello della regolamentazione. “Il 2026 dev’essere all’insegna della riduzione della burocrazia”.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 3 febbraio 2026:

