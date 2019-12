Il barometro del KOF riflette il relativo ottimismo evidenziato venerdì dall'indice CS/CFA (Credit Suisse e CFA Society Switzerland), tornato in territorio positivo per la prima volta da giugno 2018.

Servizio del TG sul rialzo del barometro congiunturale (KOF) in dicembre in Svizzera

Svizzera, barometro congiunturale in rialzo 30 dicembre 2019 - 13:20 Migliorano leggermente le prospettive per l'economia svizzera nel 2020: il barometro del Centro di ricerche congiunturali del Politecnico federale di Zurigo KOF segna in dicembre una progressione di 3,8 punti. Raggiunge così quota 96,4 e ritorna al valore dello scorso luglio (94,0). Il dato annunciato lunedì pone fine alla tendenza al ribasso osservata di recente: il valore del barometro congiunturale -pur rimanendo al di sotto della media a lungo termine, che equivale a 100 punti- è superiore a quelli pronosticati dagli analisti consultati dall'agenzia finanziaria AWP (93,5 - 95 punti). Il KOF riconduce la progressione di dicembre principalmente agli indicatori dell'industria dei settori elettronica, carta, legno e metallo. Segnali positivi sono giunti anche dai servizi e dalla domanda estera. Sono rimaste praticamente invariate, per contro, le prospettive per l'industria meccanica, tessile e alimentare. Fanno registrare aumenti modesti, rispetto a novembre, gli indicatori relativi ai consumi privati e al settore alberghiero e della ristorazione. Il barometro del KOF riflette il relativo ottimismo evidenziato venerdì dall'indice CS/CFA (Credit Suisse e CFA Society Switzerland), tornato in territorio positivo per la prima volta da giugno 2018.