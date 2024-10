Economia in crescita in tutti i cantoni nel 2022

Altri sviluppi

L’acqua dei fiumi di montagna è sempre più calda

Questo contenuto è stato pubblicato al L'idrologa Amber van Hamel ha analizzato quanto e perché si riscalda l'acqua di quasi 180 corpi idrici in varie regioni montane d'Europa. 35 di questi si trovano in Svizzera, ad esempio l'Emme, il Rodano e il torrente Dischma vicino a Davos. "La temperatura media dell'acqua è aumentata di 0,38 gradi Celsius per decennio negli ultimi trent'anni, il che porta a temperature dell'acqua più estreme ad alta quota in primavera e in estate", ha scoperto van Hamel, citata in un comunicato. Si tratta di un aumento di circa 1,1 gradi rispetto al 1994.

