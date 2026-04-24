Ecco perché hanno vinto i “no” alle iniziative su SSR e clima

L'affluenza alle urne in occasione delle votazioni federali dell'8 marzo è stata nettamente superiore alla media. Keystone / Christian Beutler

Una forte mobilitazione dell'elettorato ben istruito e di orientamento progressista ha deciso l'esito delle votazioni federali dell'8 marzo.

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Keystone-ATS

L’affluenza alle urne di oltre il 55% in occasione delle votazioni federali dell’8 marzo è stata nettamente superiore alla media: la mobilitazione è stata sostenuta da ambienti politicamente impegnati, ben istruiti e di orientamento piuttosto liberale-progressista. Tale dinamica ha tendenzialmente rafforzato le posizioni istituzionali, secondo l’analisi Vox sul comportamento degli elettori pubblicata venerdì.

L’iniziativa SSR è stata nettamente respinta con il 61,9% di “no”. Il comportamento di voto ha chiaramente seguito schemi ideologici. Il testo ha trovato consenso soprattutto tra le persone di destra con scarsa fiducia nelle istituzioni mediatiche, nonché tra quelle con opinioni liberali e tradizionali.

Il sostegno all’iniziativa è stato più elevato tra le persone più giovani, con un livello d’istruzione inferiore e un reddito più basso e motivato principalmente da ragioni finanziarie, mentre le critiche alla SSR, pur rappresentando un aspetto importante, sono rimaste un argomento secondario.

Il rifiuto, invece, si è basato soprattutto sul desiderio di una SSR forte e indipendente, nonché sulla qualità e credibilità percepite della sua offerta, costituendo così una chiara controargomentazione alle critiche mosse dai sostenitori.

Sostanzialmente gli argomenti a favore non sono riusciti a convincere quasi nessuno al di fuori del campo del sì e hanno avuto un forte effetto polarizzante. Al contrario gli argomenti avversi hanno trovato un consenso più ampio: determinante è stato quello della solidarietà nei confronti delle regioni linguistiche, che è stato sostenuto ben oltre i confini degli schieramenti politici e ha contribuito in modo significativo alla bocciatura della proposta.

Imposizione individuale e clima

La legge federale sull’imposizione individuale (54,3% di “sì”) è stata approvata nonostante l’opposizione degli ambienti conservatori. Dal punto di vista dei contenuti, l’uguaglianza di genere e l’equità fiscale si sono contrapposte alle critiche relative ai costi aggiuntivi, alle possibili disuguaglianze e alla penalizzazione dei modelli familiari tradizionali. Allo stesso tempo, è emerso un ampio consenso sull’obiettivo fondamentale della parità fiscale.

Per quanto riguarda l’iniziativa per un fondo per il clima, respinta con il 70,7% di voti contrari, determinanti sono state le preoccupazioni economiche e la valutazione secondo cui gli strumenti esistenti della politica climatica sono sufficienti. Nel complesso, l’iniziativa è rimasta confinata ad ambienti chiaramente definiti e impegnati a favore della politica climatica, e non è riuscita a formare un’alleanza in grado di ottenere il sostegno della maggioranza.

Denaro contante

In merito all’iniziativa “Il denaro contante è libertà” (bocciata con 54,4% di “no”), vi è stato un ampio consenso sulla questione di fondo, ma ha prevalso il controprogetto più moderato (73,4% di “sì”). La tutela del contante era poco controversa, ma lo era invece la modalità proposta per garantirla. Decisiva, quindi, non è stata tanto la questione del “se” quanto quella del “come”. Alla maggioranza, il controprogetto ha offerto la risposta più convincente.

L’analisi Vox, finanziata dalla Confederazione, è stata realizzata dall’istituto demoscopico gfs.bern su 3’271 aventi diritto di voto.

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