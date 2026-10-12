Due vodesi arrestati in Thailandia con 16 chili di cannabis

Due vodesi arrestati in Thailandia con 16 chili di cannabis Keystone-SDA

Due giovani del canton Vaud sono stati arrestati in Thailandia alla fine di luglio con 16 chilogrammi di cannabis nel bagaglio. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato oggi una notizia in tal senso diffusa dall'emittente romanda RTS.

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Keystone-ATS

Uno dei due si trova ancora in stato di detenzione.

I due svizzeri, di 18 e 19 anni, sono stati arrestati all’aeroporto di Phuket, nel sud della Thailandia. Secondo quanto riportato ieri da RTS nel programma “Mise au Point”, sarebbero stati reclutati tramite Snapchat e credevano di dover trasportare dei telefoni cellulari. In cambio, era stato loro promesso un compenso di 8’000 franchi e un viaggio a spese dei committenti.

Uno dei due ha potuto lasciare rapidamente la Thailandia dopo aver pagato una multa. L’altro rimane in custodia in attesa del processo, che dovrebbe iniziare a breve.

L’Ambasciata svizzera a Bangkok è in contatto con le autorità competenti e fornisce assistenza consolare, ha comunicato il DFAE all’agenzia Keystone-ATS.

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