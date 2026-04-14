Due preti di Bienne sospesi per sospetti di abusi

Due preti di Bienne (BE) sospesi per sospetti di abusi Keystone-SDA

Il vescovo di Basilea, Felix Gmür, ha denunciato e sospeso due sacerdoti di Bienne per violazioni dell'integrità sessuale ai danni di una persona adulta.

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Keystone-ATS

Un nuovo caso di abusi sta tenendo banco nella diocesi di Basilea. Il vescovo Felix Gmür, responsabile della parrocchia in questione, ha denunciato e sospeso due sacerdoti di Bienne (canton Berna) per violazioni dell’integrità sessuale di una persona adulta.

La procura del Giura bernese-Seeland ha confermato lunedì a Keystone-ATS l’inoltro delle denunce, delle quali aveva riferito domenica la Sonntagszeitung. Per i due sacerdoti vale la presunzione d’innocenza.

Il vescovo Gmür aveva già sporto denuncia contro gli accusati lo scorso novembre, ha precisato la diocesi di Basilea a Keystone-ATS. Sono stati sospesi dalle loro funzioni a marzo. Un portavoce della diocesi ha giustificato il fatto che siano rimasti in servizio fino a quella data con la conservazione delle prove da parte della giustizia.

La diocesi, la Chiesa cantonale e la parrocchia non erano tenute a informare gli accusati della denuncia prima del primo interrogatorio: “Qualsiasi forma di comunicazione prima di allora avrebbe costituito un ostacolo all’autorità pubblica”. Dopo l’interrogatorio, i sacerdoti sono stati “immediatamente” sospesi e tutte le autorità competenti sono state informate.

163 segnalazioni

Nei due anni successivi alla pubblicazione dello studio sugli abusi nella Chiesa cattolica, il centro indipendente di segnalazione degli abusi sessuali della diocesi di Basilea ha ricevuto in totale 163 segnalazioni. Sono registrati come tali tutti i contatti relativi a un presunto abuso. Questa informazione risale allo scorso settembre.

Lo studio dell’Università di Zurigo del settembre 2023 ha dimostrato che dal 1950 sacerdoti e religiosi hanno commesso oltre 1’000 casi di abusi sessuali in Svizzera, con un numero elevato di casi non segnalati. Un secondo studio è in corso dall’inizio del 2024. I risultati dovrebbero essere presentati nel 2027.

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