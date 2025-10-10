Due premi Nobel insegneranno a Zurigo

Esther Duflo, a sinistra, e suo marito Abhijit Banerjee lavoravano finora al MIT. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved

A partire da luglio 2026, i premi Nobel per l'economia Esther Duflo e Abhijit Banerjee lavoreranno all'Università di Zurigo (UZH), dove istituiranno un nuovo centro dedicato all'economia dello sviluppo, all'istruzione e alle politiche pubbliche.

Keystone-ATS

L’annuncio è stato fatto venerdì, proprio al termine della settimana dedicata ai famosi premi. Attualmente attivi al Massachusetts Institute of Technology (MIT), Duflo e Banerjee, marito e moglie, si trasferiranno alla Facoltà di Economia dell’Università di Zurigo.

Nel 2019, i due sono stati insigniti del Premio Nobel per l’economia, insieme a Michael Kremer, per il loro approccio sperimentale alla lotta contro la povertà globale.

All’UZH, Duflo e Banerjee assumeranno due cattedre finanziate dalla Lemann Foundation, proseguendo le loro ricerche sull’economia dello sviluppo e sull’efficacia delle politiche pubbliche nei settori dell’istruzione, della povertà e della sanità.

Il nuovo Lemann Center for Development, Education and Public Policy sarà istituito grazie a una donazione di 26 milioni di franchi dalla Lemann Foundation, un’organizzazione no-profit con sede a San Paolo, in Brasile, fondata dall’investitore svizzero-brasiliano Jorge Paulo Lemann. Il centro si concentrerà in particolare sul rafforzamento dei legami tra l’UZH, ricercatori brasiliani e decisori politici.

