Due chiari “sì” per passaggio di Moutier da Berna al Giura

Di più Meno macellai in Svizzera, nonostante la stabilità delle vendite

Questo contenuto è stato pubblicato al In Svizzera la pressione sui macellai sta crescendo, nonostante il consumo di carne sia costante, avverte Daniel Schnider, direttore dell'Unione professionale svizzera della carne (UPSC).

Questo contenuto è stato pubblicato al La diffusione delle offerte di Airbnb sta avendo un "impatto devastante" a Zurigo: è l'opinione del locale partito socialista (PS), che sta progettando un'iniziativa per regolamentare la piattaforma statunitense di affitto di alloggi per brevi periodi.

Di più Migliaia di manifestanti a Berna per salari migliori

Questo contenuto è stato pubblicato al Migliaia di persone provenienti da tutta la Svizzera si sono riunite oggi pomeriggio a Berna per chiedere salari migliori. La manifestazione si è svolta in risposta ad un appello dell'Unione sindacale svizzera (USS) e del sindacato Travail.Suisse.

Questo contenuto è stato pubblicato al "Abbiamo un problema di uscite, non di entrate". Così ha giustificato oggi la "ministra" delle finanze Karin Keller-Sutter il piano di risparmi che dovrebbe alleggerire il bilancio federale di 3-3,5 miliardi di franchi dal 2027 e di 4-4,5 miliardi all'anno dal 2030.

Di più Temu accusata di pratiche scorrette in Svizzera, si attiva la SECO

Questo contenuto è stato pubblicato al Le critiche dei dettaglianti svizzeri nei confronti di Temu, la piattaforma di vendita online cinese di articoli a basso prezzo in forte espansione nella Confederazione, stanno producendo un primo effetto.

Altri sviluppi

Ex pompiere condannato a 11 anni per incendi intenzionali

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Tribunale distrettuale di Bucheggberg-Wasseramt (SO) ha condannato oggi un 35enne ex pompiere per incendi intenzionali plurimi a 11 anni e cinque mesi di prigione.

Di più Ex pompiere condannato a 11 anni per incendi intenzionali