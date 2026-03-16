Dramma di Kerzers, una donna ancora in ospedale in condizioni critiche

Lunedì le e i conducenti degli autopostali in Svizzera hanno osservato un minuto di silenzio. Keystone / Anthony Anex

In seguito all'incendio di un autopostale a Kerzers, che ha causato sei morti e tre feriti, le indagini hanno identificato l'autore in un uomo di 65 anni deceduto nell'atto, privilegiando la pista del suicidio allargato mentre la comunità manifesta la propria solidarietà.

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Keystone-ATS

Al momento dell’incendio dell’autopostale a Kerzers (canton Friburgo), avvenuto lo scorso martedì verso le 18:25, nove persone si trovavano a bordo del veicolo. Tre occupanti sono riusciti a uscire dal bus riportando delle ferite. Le porte si sono aperte normalmente una volta che il mezzo si è immobilizzato.

Oltre al conducente, a bordo si trovavano sette passeggeri e il presunto autore. La tragedia ha causato sei morti. Tra le tre persone ferite, “una donna di 56 anni è ancora ricoverata in ospedale in condizioni critiche”, ha indicato lunedì la polizia friburghese. Due persone, che si trovavano all’esterno, sono rimaste leggermente ferite nel tentativo di soccorrere le vittime.

Al termine delle operazioni di identificazione e delle autopsie condotte dalla medicina legale, le salme delle sei vittime sono state restituite alle loro famiglie giovedì scorso. La più giovane è un ragazzo di 16 anni.

Gli accertamenti tecnici indicano che l’autobus era dotato di due porte per i passeggeri. “Queste si sono aperte normalmente quando il veicolo si è fermato. Poiché l’incendio è stato appiccato durante il tragitto, l’apertura ha potuto avere luogo solo a bus completamente fermo”, ha aggiunto la polizia.

Il presunto autore è tra le persone decedute. Si tratta di un uomo di 65 anni, di nazionalità svizzera. “Gli elementi raccolti da chi indaga dimostrano che ha agito da solo”, si legge nel comunicato.

Nessun pericolo identificato

Secondo la polizia, le ragioni profonde che hanno spinto il presunto autore a commettere questo atto, ponendo fine anche alla propria vita, rimangono sconosciute. Si privilegia tuttavia l’ipotesi di un suicidio allargato.

L’uomo era noto all’Autorità di protezione dei minori e degli adulti del Cantone di Berna, dove era oggetto di una curatela di gestione amministrativa. “Nessun elemento indicava che rappresentasse un pericolo per sé o per altri”, ha spiegato la polizia, che lo conosceva per infrazioni alla legge federale sugli stupefacenti.

Il 65enne era scomparso martedì da un ospedale del cantone di Berna, dove si trovava su sua richiesta per problemi di salute. I quotidiani bernesi del gruppo Tamedia hanno riportato che l’uomo viveva da solo in un camper vicino a una fattoria nel Seeland.

Secondo il quotidiano Blick, l’uomo avrebbe già proferito minacce di suicidio in passato. Nel 2019 si sarebbe introdotto nel servizio postale dell’edificio della SRF e avrebbe minacciato di togliersi la vita. La polizia sarebbe riuscita a fermarlo e nessuno sarebbe rimasto ferito.

In seguito a questa tragedia, più di 150 persone si sono rivolte all’unità di sostegno psicologico (care team). Quest’ultima resta mobilitata ed è a disposizione al numero 078 746 75 75. La hotline di crisi, istituita la sera stessa dell’incendio, è ora disattivata.

I clacson della solidarietà

Lunedì, molti conducenti di autopostali in tutta la Svizzera hanno reso omaggio alle vittime del rogo. In occasione di un minuto di silenzio spontaneo, hanno fermato i loro veicoli e hanno manifestato la loro solidarietà suonando il clacson.

Sebbene la partecipazione fosse facoltativa, la Posta dava per scontato che il personale avrebbe preso parte, per quanto possibile, a questa azione prevista per le 14:00. “L’idea di questo minuto di silenzio è venuta dal personale di guida”, ha indicato il servizio stampa a Keystone-ATS.

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