Dossier europeo, Ruth Dreifuss critica il “silenzio” del Governo

Di più Tre svizzere nella top 100 mondiali tra le società quotate in borsa

Questo contenuto è stato pubblicato al A fare capolino in una graduatoria sempre più dominata dagli Stati Uniti sono Nestlé, Roche e Novartis.

Questo contenuto è stato pubblicato al Tra il 30 dicembre e il 2 gennaio, la Guardia aerea svizzera di soccorso (Rega) è dovuto intervenire oltre 240 volte, il 30% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Questo contenuto è stato pubblicato al L'acquisizione è stata completata il 31 dicembre 2024, in anticipo quindi sui tempi finora previsti, che indicavano il primo trimestre dell'anno appena cominciato.

Altri sviluppi

Vetture elettriche nuove in calo nel 2024, è la prima volta da anni

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la prima volta dopo diversi anni a questa parte diminuisce la quota delle auto elettriche sull'insieme delle vetture nuove entrate in circolazione in Svizzera: nel 2024 si è attestata al 19,3%, a fronte del 20,9% del 2023.

Di più Vetture elettriche nuove in calo nel 2024, è la prima volta da anni