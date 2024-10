Doppio femminicidio a La Chaux-de-Fonds, un uomo uccide la moglie e la figlia prima di togliersi la vita

Altri sviluppi La Banca nazionale svizzera potrebbe realizzare utili miliardari nel terzo trimestre Questo contenuto è stato pubblicato al L'utile della BNS, che giovedì renderà noti i risultati trimestrali, dopo nove mesi dovrebbe essere compreso tra 60 e 65 miliardi di franchi, in base a quanto valutato dagli economisti di UBS in uno studio pubblicato oggi. Di più La Banca nazionale svizzera potrebbe realizzare utili miliardari nel terzo trimestre

Georgia, dopo le elezioni la vittoria del partito filo-russo è contestata
Il giorno dopo lo scrutinio che ha confermato la maggioranza del partito filo-russo Sogno Georgiano nel Parlamento di Tbilisi, anche gli Stati Uniti – dopo l'Unione Europea – hanno auspicato un'inchiesta indipendente su possibili frodi elettorali.

Si apre il processo a Gérard Depardieu
Si è aperto lunedì a Parigi il processo per aggressione sessuale a carico dell'attore francese Gérard Depardieu, oggetto di molteplici accuse di molestie sessuali.

Tifo violento, quando i cavilli permettono l'accesso allo stadio
Nel corso della partita tra Lucerna e Yverdon tenutasi sabato sera a Lucerna la curva è stata chiusa a causa di una sanzione contro i tifosi di casa, che però hanno potuto accedere legalmente allo stadio entrando da un'altra parte.

Migros vuole investire 2,5 miliardi di franchi per i supermercati
Nonostante le misure di risparmio, Migros vuole investire su larga scala: nei prossimi cinque anni 350 supermercati esistenti verranno ammodernati, ha comunicato oggi l'azienda. Migros prevede inoltre di aprire 140 nuovi supermercati nei prossimi cinque anni. Il numero delle filiali passerà da 790 a 930.

La Lega svizzera per il cervello fa sapere che l'ictus può colpire anche i bambini
Ogni anno, da quattro a dieci bambini su 100'000 subiscono un ictus, scrive l'organizzazione in un comunicato pubblicato in vista della Giornata dell'ictus che si terrà martedì. Circa un decimo delle persone colpite perde la vita.

Italia flagellata dal maltempo, due dispersi
Ma la situazione è critica anche in Piemonte, dove la pioggia degli ultimi giorni ha costretto il comune di Torino a chiudere da oggi i Murazzi del Po. Va meglio invece in Emilia Romagna: l'allerta arancione rimane ma solo sulla pianura piacentino-parmense e costa ferrarese, per la piena del Po.

"Fermate l'abbattimento di lupi del branco del Parco Nazionale"
Diverse organizzazioni per la protezione della natura hanno lanciato un appello alla Confederazione e al Cantone dei Grigioni affinché proteggano i lupi del branco del Parco Nazionale. L'uccisione disposta dal primo novembre di questi grandi predatori è sproporzionata e deve essere fermata.

Le squadre sportive nazionali devono poter usare lo stemma svizzero
Per ragioni emotive e di identificazione col Paese, le squadre sportive nazionali - come quella di hockey su ghiaccio - dovrebbero poter indossare capi con lo stemma della Svizzera - protetto per legge - e non solo con la semplice croce bianca su sfondo rosso.