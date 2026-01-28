I carnevali adottano nuove misure di sicurezza

Il comitato organizzatore del Rabadan di Bellinzona ha aggiornato il concetto di sicurezza anti-incendio. Keystone / Ti-Press / Alessandro Crinari

Sulla scia del dramma di Crans-Montana, i carnevali in tutta la Svizzera si preparano ai festeggiamenti implementando maggiori misure di sicurezza antincendio, intensificando i controlli e in alcuni casi riducendo le celebrazioni.

Keystone-ATS

Inizia il periodo dei carnevali in Svizzera. In seguito al dramma di Crans-Montana di Capodanno, i festeggiamenti si terranno in forma ridotta o con misure di sicurezza aumentate. Bellinzona adatta il concetto di sicurezza e offre una formazione gratuita al personale.

Il comitato organizzatore del Rabadan di Bellinzona ha aggiornato il concetto di sicurezza anti-incendio in particolare negli edifici pubblici, trasformati in sale da ballo. Al personale è inoltre stata offerta la possibilità di seguire gratuitamente una formazione sull’utilizzo degli estintori.

La Città di Lucerna ha deciso d’intensificare le prescrizioni di sicurezza. In particolare verranno svolti maggiori controlli all’interno dei locali. Le diverse misure sono state presentate mercoledì ai media. Tra i provvedimenti più importanti il rafforzamento dei controlli da parte della Polizia del fuoco. “Al posto di una, avremo tre pattuglie impegnate nelle verifiche”, ha spiegato il comandante dei pompieri Theo Honermann. Nel dettaglio ci si concentrerà su decorazioni, vie di fuga, uscite di sicurezza e rispetto della capacità d’accoglienza. Inoltre Città e Cantone invitano organizzatori e ristoratori a evitare l’utilizzo di fiamme libere (candele, fuochi d’artificio e altri mezzi pirotecnici) in luoghi chiusi.

A Basilea si tiene il Morgenstreich, il più grande carnevale della Svizzera, con oltre 200’000 visitatori. I pompieri hanno quindi già ispezionato le circa 70 cantine delle compagnie carnascialesche e ulteriori controlli si terranno nel corso dei bagordi. Tra le nuove regole introdotte, il divieto di fumare e di accendere fuochi nei locali accessibili al pubblico. Secondo Veronika Röthlisberger, direttrice dell’Assicurazione immobiliare di Basilea Città, nel caso si dovessero riscontrate delle lacune potranno essere imposte chiusure.

A Berna, sottolinea il membro del comitato Thomas Fritz, la maggior parte delle manifestazioni si tengono all’esterno e la città vecchia è inserita nel patrimonio mondiale dell’UNESCO, per cui il dispositivo anti-incendio è già molto severo. Lo scorso 7 gennaio, in ogni caso, l’Assicurazione immobiliare di Berna ha ricordato ai gerenti e proprietari di locali i loro obblighi e sono state inviate informazioni complementari a tutti i locali notturni del cantone.

A Sierre il fantoccio non brucia

A Sierre (canton Vallese), ai piedi di Crans-Montana, gli organizzatori hanno deciso, per esempio, di rinunciare a bruciare il fantoccio dell’inverno. “Sarebbe stato infelice farlo a un mese dalla tragedia. D’altro canto ci siamo assunti la missione di far tornare il sorriso alla gente”, indica a Keystone-ATS Jérémie Zuber, presidente di uno dei tre comitati organizzatori.

Restando in Vallese, a Monthey, secondo il responsabile Loïc Manigley, sono stati attuati solo cambiamenti minori, tra cui l’aggiunta di uscite di sicurezza nella mensa. A Sion, in attesa dell’autorizzazione finale, gli organizzatori non hanno per ora implementato misure supplementari, in accordo con le autorità, la polizia e i pompieri.

Il “Carnaval des Bolzes” di Friburgo ripropone gli stessi locali del 2025, tutti dotati di un concetto di sicurezza severo approvato dalle autorità e di un agente di sicurezza all’ingresso. A Bulle (canton Friborgo) il carnevale si svolge nella sala grande del Municipio, in grado di accogliere 200 persone e sotto l’occhio del capitano dei pompieri.

Per quanto riguarda il canton Vaud, a Payerne il presidente ad interim del carnevale Stéphane Wenger commenta: “Abbiamo un piano di sicurezza valido per tutta la festa, con specificità per ogni luogo”. A Moudon, su richiesta del Comune, si segnala una sensibilità accresciuta, mentre ad Avenches non sono previsti grossi cambiamenti.

