Donna uccisa e un uomo ferito in un appartamento di Bellinzona

Keystone / Ti-Press / Elia Bianchi

A Bellinzona, un'aggressione con arma da taglio in un appartamento ha provocato la morte di una donna di 46 anni e il ferimento grave di un uomo, mentre il presunto aggressore, un 24enne, è stato fermato e trasferito in una struttura sanitaria.

tvsvizzera.it/RSI Info

Nella notte tra martedì e mercoledì, poco prima delle 3.30, un grave episodio di violenza si è verificato in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Mirasole, a Bellinzona, nel canto Ticino. Quando le pattuglie della polizia cantonale e comunale, insieme ai soccorritori della Croce Verde, sono arrivate sul posto, hanno trovato una donna di 46 anni e un uomo di 61 feriti da arma da taglio. La donna, svizzera e residente nella regione, nonostante i tentativi di rianimazione, è morta sul posto. L’uomo, cittadino italiano domiciliato nella zona, è stato portato in ospedale in condizioni critiche.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 28 gennaio 2026:

Una terza persona, un 24enne svizzero che viveva nell’appartamento, è stata fermata illesa fuori dall’abitazione. Era già noto alle autorità. A suo carico la procura ipotizza assassinio (in alternativa omicidio intenzionale) e tentato omicidio intenzionale (in subordine lesioni gravi).

Presunto aggressore trasferito in una struttura sanitaria

Secondo quanto confermato dall’autorità giudiziaria e dalla polizia cantonale, il giovane non è stato trasferito in carcere, ma in una struttura sanitaria, perché considerato non idoneo alla detenzione e al momento non interrogabile. Le indagini, coordinate dal procuratore pubblico Zaccaria Akbas, proseguono con accertamenti tecnico-scientifici, analisi forensi, esami medico-legali e raccolta di testimonianze.

Le informazioni raccolte in mattinata dalla RSI indicano che l’allarme è stato dato da un’inquilina del primo piano. All’interno dell’appartamento c’erano soltanto le tre persone coinvolte. I vicini riferiscono di aver sentito grida e una colluttazione, ma non colpi d’arma da fuoco. Sempre secondo testimonianze, il 61enne avrebbe riportato una ferita al collo compatibile con una lama.

Un residente ha inoltre ricordato un precedente intervento della polizia nello stabile avvenuto circa tre settimane fa. Restano però numerosi punti da chiarire, a partire dal rapporto tra le tre persone presenti nell’appartamento e dalle cause che hanno portato alla violenza. Ulteriori aggiornamenti da parte della polizia sono attesi nelle prossime ore.

