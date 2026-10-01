Donna trovata morta a Schmitten, si sospetta l’omicidio

GR: donna trovata morta a Schmitten, si sospetta l'omicidio Keystone-SDA

Un cittadino tedesco di 36 anni è stato arrestato con il sospetto di aver ucciso un'anziana donna, il cui corpo senza vita è stato ritrovato domenica all'interno della sua auto nel canton Grigioni.

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Keystone-ATS

Domenica a Schmitten, nel canton Grigioni, è stato rinvenuto all’interno di un’automobile il corpo senza vita di una donna. La Procura pubblica dei Grigioni assieme alla Polizia cantonale sospettano che l’anziana residente a Falera (Grigioni) sia stata uccisa.

Il ritrovamento della vittima è avvenuto nell’ambito delle ricerche di una persona scomparsa nella località Under Bodma nel territorio del Comune di Schmitten, ha scritto mercoledì la Polizia cantonale dei Grigioni in un comunicato. “Sabato sera, dopo le 21, abbiamo ricevuto dai conoscenti della donna una segnalazione di scomparsa. Secondo loro non si avevano più notizie della signora da mezzogiorno”, ha spiegato Aluis Candinas, capo della Polizia giudiziaria dei Grigioni, a Keystone-ATS.

La donna in età pensionabile è stata trovata il giorno dopo all’interno della sua automobile, seduta al posto di guida. Il veicolo si trovava in un prato fuori dal paese di Schmitten. Sulla base della situazione riscontrata, le forze dell’ordine ritengono che possa essersi trattato di un omicidio. “Sul corpo non abbiamo trovato indizi di ferite con armi appuntite o armi da fuoco”, ha specificato Candinas, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi per cui la polizia ritiene comunque si tratti di un omicidio.

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“Si conoscevano vagamente”

Circa una trentina di persone appartenenti alla Polizia cantonale grigionese sono state mobilitate per chiarire le circostanze della morte. A seguito delle indagini e delle numerose tracce analizzate, la polizia ha arrestato martedì sera a Valbella un cittadino tedesco di 36 anni. L’uomo è sospettato di aver ucciso la donna.

Durante la perquisizione dell’abitazione sono stati rinvenuti effetti personali della vittima. “Secondo le indagini attuali le due persone si conoscevano in modo vago”, ha dichiarato il capo della Polizia giudiziaria. Il motivo del delitto è attualmente ancora oggetto d’indagine.

Mercoledì il 36enne è stato interrogato per la prima volta dalla Procura pubblica, che ha aperto un procedimento penale per omicidio intenzionale. In seguito la magistratura presenterà al Tribunale dei provvedimenti coercitivi una richiesta di custodia cautelare per il sospettato.

Secondo Candinas, nel canton Grigioni fortunatamente i casi di omicidio si verificano solo di rado. Inoltre, il tasso di risoluzione dei casi è molto elevato.

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