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Donna svizzera malata di Ebola in Nigeria

Donna svizzera malata di Ebola in Nigeria
Donna svizzera malata di Ebola in Nigeria Keystone-SDA

Una cittadina svizzera è attualmente in cura ad Abuja dopo essere risultata positiva all'Ebola, virus che si ritiene abbia contratto circa due settimane fa in Uganda.

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Keystone-ATS

Una donna svizzera ha contratto l’Ebola. Si tratta della moglie di un collaboratore elvetico dell’ambasciata ad Abuja, capitale della Nigeria.

Lo ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) confermando a Keystone-ATS notizie in tal senso riportate dall’agenzia di stampa Reuters.

La donna si trova in una clinica privata ad Abuja, dove è in cura da circa una settimana. La diagnosi è stata formulata il 20 ottobre. Si presume che abbia contratto il virus durante un viaggio in Uganda circa due settimane fa.

Suo marito si trova in isolamento, ma secondo quanto riferito dal DFAE non presenta sintomi. La coppia non si sarebbe recata nella Repubblica Democratica del Congo.

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