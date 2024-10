Venerdì è (forse) il giorno migliore per osservare la cometa Tsuchinshan-Atlas

Tempo permettendo, la cometa Tsuchinshan-Atlas sta per essere ben visibile. Keystone-SDA

Nei prossimi giorni l'orbita della cometa Tsuchinshan-Atlas raggiungerà il punto più vicino alla Terra. A causa delle condizioni meteorologiche, venerdì sarà probabilmente il giorno migliore per osservare il corpo celeste a occhio nudo.

Keystone-ATS

L’Ufficio federale di meteorologia e di climatologia (MeteoSvizzera) prevede che le nuvole si dissiperanno nella tarda serata di venerdì, offrendo buone possibilità di vedere la cometa, ha dichiarato giovedì a Keystone-ATS il meteorologo Stefan Scherrer.

Il posto migliore per osservarla è una zona poco illuminata. È consigliabile anche un promontorio. Le città, invece, sono da evitare. Oltre a venerdì, anche martedì prossimo le condizioni dovrebbero essere favorevoli, così come domenica se ci si trova nell’Arco lemanico, nel Vallese o in Ticino.

Ghiaccio e polvere

Tsuchinshan-Atlas, o C/2023 A3, è nella sua traiettoria più vicina alla Terra. Nei prossimi giorni si troverà a 70 milioni di chilometri dal nostro pianeta, poco meno della metà della distanza che separa la Terra dal Sole.

La cometa è stata scoperta nel febbraio 2023 da Atlas (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System), un osservatorio automatico con sede in Sudafrica che rileva i piccoli corpi celesti che potrebbero incrociare l’orbita terrestre.

Tsuchinshan-Atlas è un corpo composto da ghiaccio e polvere. Le comete hanno orbite molto eccentriche e per la maggior parte del tempo rimangono molto lontane dalla Terra e dal Sole.

Quando una di esse si avvicina, subisce l’azione del Sole ed è circondata da un alone chiamato chioma. Ha anche una coda di polvere e gas ionizzato che le conferisce una forma molto caratteristica.