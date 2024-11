Dodici richieste dalla Sessione dei giovani

Altri sviluppi

Gerhard Pfister vuole legami più stretti con la NATO dopo l’elezione di Trump

Questo contenuto è stato pubblicato al In un'intervista al domenicale "NZZ am Sonntag", Pfister si è detto convinto che la cooperazione con l'Alleanza atlantica sia la strada giusta da percorrere in questa situazione, pur sottolineando: "sempre nel rigoroso rispetto della neutralità". La Svizzera non invierà alcun soldato da nessuna parte. "Non voglio entrare nella Nato", ha chiarito Pfister. Tuttavia, il coordinamento con gli Stati della NATO è il minimo indispensabile.

