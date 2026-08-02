Diversi cantoni segnalano un 1° agosto tranquillo

Diversi cantoni segnalano un 1° agosto tranquillo Keystone-SDA

Per una volta, il 1° agosto si è svolto praticamente senza fuochi d'artificio: le forze di intervento di diversi cantoni segnalano una festa nazionale tranquilla, con un numero relativamente esiguo di interventi.

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Keystone-ATS

“La popolazione ha rispettato bene, nel complesso, il divieto di accendere fuochi e fuochi d’artificio”, ha dichiarato l’organizzazione di soccorso zurighese Schutz&Rettung Zürich a Keystone-ATS. Nel complesso è stata una serata tranquilla. Nel canton Zurigo sono stati spenti quattro piccoli incendi, tra cui un piccolo gruppo di alberi e una siepe in fiamme.

Nel canton Argovia, nelle ultime 48 ore sono state registrate solo 33 segnalazioni relative a fuochi d’artificio, ha riferito domenica la polizia cantonale.

A questi si sono aggiunte 26 segnalazioni relative a fuochi o grigliate. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si è trattato di barbecue a gas autorizzati che producevano semplicemente molto fumo. Nella città di Aarau non è stata registrata alcuna segnalazione.

Secondo un comunicato, la polizia di Basilea Campagna è intervenuta undici volte in seguito a segnalazioni relative al divieto di accendere fuochi e fuochi d’artificio. Si è trattato prevalentemente di “segnalazioni riguardanti persone che intendevano fare grigliate con legna o carbone o che avevano già acceso un fuoco a tale scopo”.

In alcuni casi, le pattuglie hanno potuto informare tempestivamente le persone interessate sulle disposizioni vigenti, come è stato ulteriormente precisato. A parte questo, la Festa nazionale si è svolta in modo tranquillo.

A Berna i cittadini hanno sostanzialmente rispettato il divieto vigente e la situazione è rimasta relativamente tranquilla, indica la polizia cantonale. Interpellate da Keystone-ATS, le autorità bernesi hanno precisato di aver ricevuto circa 15 segnalazioni inerenti all’accensione di dispositivi pirotecnici e altre 15 segnalazioni relative all’accensione di fuochi all’aperto.

La polizia sangallase ha tracciato un bilancio molto positivo. Nel cantone sono state registrate sette violazioni del divieto di accendere fuochi all’aperto e otto violazioni del divieto di fuochi d’artificio.

Festa pacifica anche in Romandia

La festa nazionale si è svolta senza incidenti di rilievo anche nella Svizzera romanda. Le autorità hanno elogiato il comportamento nel complesso responsabile della popolazione, nonostante numerosi interventi legati all’uso di petardi e fuochi d’artificio.

Nel canton Ginevra la polizia ha ricevuto numerose segnalazioni per petardi e fuochi d’artificio, effettuando una cinquantina di interventi. Non si sono tuttavia registrati incidenti gravi né feriti.

Nel canton Friburgo la popolazione ha rispettato il divieto di accendere fuochi, ha indicato la polizia. Ad eccezione di un gruppo che ha acceso un fuoco in un bosco nella frazione di Gumefens, nel comune di Pont-en-Ogoz denunciato al Ministero pubblico. Le forze dell’ordine hanno inoltre ricevuto una ventina di segnalazioni per petardi, senza però riscontrare irregolarità all’arrivo delle pattuglie.

Anche in Vallese i festeggiamenti si sono svolti senza particolari problemi. La polizia ha sottolineato il comportamento responsabile della popolazione.

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