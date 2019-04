Per i piccoli contadini, sostiene Margrit Abderhalden, può risultare difficile produrre nelle quantità richieste dalla grande distribuzione e per questo motivo vanno escogitati nuovi canali per raggiungere i consumatori in città.

Prodotti agricoli nei distributori automatici a Zurigo 23 aprile 2019 - 19:42 Distributori automatici di prodotti agricoli della regione nel pieno centro di Zurigo. Ce ne sono già cinque nella capitale finanziaria elvetica e ben presto ne potrebbero sorgere altrettanti. Grazie all’iniziativa della giovane contadina Margrit Abderhalden una decina di coltivatori e allevatori dell’Oberland zurighese rendono disponibili 24 ore al giorno negli Alpomat formaggi, salsicce, frutta, dolci e marmellate di produzione locale e spesso di qualità bio ai cittadini zurighesi, senza passare da intermediari. Per i piccoli contadini, sostiene Margrit Abderhalden, può risultare difficile produrre nelle quantità richieste dalla grande distribuzione e per questo motivo vanno escogitati nuovi canali per raggiungere i consumatori in città. Si tratta ancora di un progetto sperimentale che però ha già suscitato l’interesse delle associazioni di categoria. Tra un anno i promotori, sulla scorta delle cifre che saranno ottenute, decideranno se proseguire nell’impresa di avvicinare i consumatori alla campagna.