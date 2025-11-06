Disoccupazione sale al 2,9% in ottobre in Svizzera

Il numero di persone disoccupate è aumentato dello 0,5% su base mensile. Keystone-SDA

Secondo i dati della Seco, in ottobre il tasso di disoccupazione in Svizzera è salito al 2,9%, registrando un aumento sia rispetto al mese precedente sia su base annua.

2 minuti

Keystone-ATS

Disoccupazione in aumento in Svizzera: in ottobre il tasso delle e dei senza lavoro si è attestato al 2,9% rispetto al 2,8% del mese precedente e al 2,5% di un anno fa. Lo ha comunicato giovedì la Segreteria di Stato dell’economia (Seco).

Nel mese in rassegna il numero delle persone disoccupate iscritte agli uffici regionali di collocamento (URC) è salito a 135’212 cioè 1979 in più (+1,5%) rispetto a settembre e 18’765 in più rispetto a 12 mesi fa (+16,1%).

Al netto delle variazioni stagionali, il numero di senza lavoro è aumentato dello 0,5% su base mensile, interessando 140’018 persone. Il tasso di disoccupazione destagionalizzato è rimasto invariato al 3,0%.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 6 novembre 2025:

Contenuto esterno

Considerando la situazione nei singoli cantoni: in Ticino in ottobre il tasso si è attestato al 2,7% (+0,1 punti sia rispetto a settembre che su base annua), nei Grigioni all’1,4% (+0,2 sia rispetto a settembre che su base annua). A segnare le percentuali più alte sono il Giura (5%) seguito da Ginevra (4,9%), Neuchâtel (4,6%), Vaud (4,5%) e Basilea Città (4,3%). I meno colpiti dal problema sono invece Appenzello Interno (0,8%), Obvaldo (1,0%) e Nidvaldo (1,1%).

A livello nazionale a ottobre la disoccupazione tra le e i giovani (15-24 anni) era al 3,1% per un totale di 13’470 e tra le e i 50-64enni era al 2,5% per un numero complessivo di 36’969. Nella categoria delle e dei giovani da settembre a ottobre le persone senza lavoro sono diminuite di 391 unità, mentre tra le e i 50-64enni si è assistito a un aumento di 778 unità.

Complessivamente le persone in cerca di impiego in ottobre erano 219’696, pari a 5’946 in più rispetto al mese precedente (+2,8%) e a 28’533 in più (+14,9%) su base annua. Nel mese di ottobre 2025 il tasso di persone in cerca d’impiego è aumentato di 0,2 percentuali rispetto a settembre, pari al 4,7%. Al netto delle variazioni stagionali, in ottobre il numero delle persone in cerca di lavoro è aumentato di 1’617 unità (+0,7%) rispetto al mese precedente, per un totale di 224’311 persone. Il tasso destagionalizzato delle persone in cerca di impiego è aumentato di 0,1 punti percentuali, pari al 4,8%

Articoli più popolari I più discussi