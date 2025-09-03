La direttrice di SRF Nathalie Wappler dà le dimissioni
La decisione di Nathalie Wappler di lasciare la direzione della SRF segna la fine di un periodo di profonda trasformazione digitale e organizzativa per la radiotelevisione svizzerotedesca, in un contesto segnato da sfide finanziarie e politiche sempre più complesse.
Questo contenuto è stato pubblicato al
3 minuti
Keystone-ATS
La direttrice della radiotelevisione svizzerotedesca (SRF) Nathalie Wappler si dimette. La 57enne lascerà la funzione a fine aprile 2026 dopo averla ricoperta per sei anni e mezzo, ha comunicato mercoledì sul proprio sito web la stessa SRF.
Dopo il successo nella trasformazione della SRF e la conclusione dell’attuale serie di misure di risparmi, Wappler intende affrontare una nuova sfida professionale, indica la nota. Fino alla sua partenza dalla SSR, continuerà a portare avanti i progetti di risparmio e di trasformazione in corso e a impegnarsi pienamente sia nel processo politico relativo all’iniziativa “200 franchi bastano!” sia nell’attuazione del nuovo modello organizzativo “Enavant SRG SSR”, garantendo un passaggio di consegne ottimale a chi le succederà, viene aggiunto.
“Nei sei anni e mezzo di direzione, Wappler ha plasmato in modo lungimirante lo sviluppo della SRF, nonostante un contesto finanziario e politico sempre più esigente”, sottolinea il comunicato. “Sotto la sua conduzione e per mezzo della nuova strategia aziendale, la SRF si è trasformata radicalmente e ha gettato le basi per un futuro digitale”, viene puntualizzato. Il cambiamento “permette oggi alla SRF di reagire rapidamente ai cambiamenti di mercato, agli sviluppi tecnologici e alle esigenze del pubblico”, viene aggiunto.
Una carriera di oltre 20 anni
Wappler ha iniziato la sua carriera presso la SRF e la SSR oltre 20 anni fa. Dal 2005 ha lavorato inizialmente come redattrice presso “Kulturplatz”, tre anni dopo è diventata responsabile della redazione di “Sternstunden” e nel 2011 ha infine assunto la direzione del dipartimento cultura della SRF. In questo ruolo ha riunito le redazioni di televisione, radio e online, ha modernizzato radio SRF 2 Kultur e ha sviluppato nuove strategie per i film e le serie.
Nel 2016 Wappler si è trasferita in Germania assumendo la funzione di responsabile dei programmi presso l’emittente tedesca Mitteldeutscher Rundfunk (MDR) e nel marzo 2019 la SSR è riuscita a riconquistarla in veste di direttrice di SRF e successivamente come vicedirettrice generale della SSR.
La ricerca del successore di Wappler sarà condotta dal Comitato del Consiglio regionale SRG Deutschschweiz. La nomina spetterà al Consiglio d’amministrazione SSR. Quest’ultima fornirà informazioni sul procedimento a tempo debito.
Sempre mercoledì SRF ha confermato che entro la fine di quest’anno saranno cancellati 66 posti a tempo pieno, la metà dei quali tramite la naturale fluttuazione del personale.
Come annunciato, dopo la conclusione del processo di consultazione in estate, SRF attuerà ulteriori misure di risparmio, indica la nota. L’azienda deve realizzare economie per circa 12 milioni di franchi entro la fine dell’anno, come già comunicato dalla stessa SRF a luglio.
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Lavoro ed economia
Il cappuccino più caro al mondo? Lo si beve a Zurigo
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
Preoccupa la situazione delle falde freatiche elvetiche
Questo contenuto è stato pubblicato al
Le falde freatiche svizzere sono sempre più sotto pressione. Il cambiamento climatico, gli inquinanti e i conflitti di utilizzo esercitano una pressione crescente su questa risorsa.
Azione contro la “fast fashion” davanti a Palazzo federale
Questo contenuto è stato pubblicato al
Cinque tonnellate di abiti usati sono state lasciate stamattina davanti a Palazzo federale. Si tratta di un'azione simbolica di 13 organizzazioni per chiedere al Consiglio federale e al Parlamento di agire contro la "fast fashion".
Lanciata una campagna nazionale contro le violenze contro il personale dei trasporti pubblici
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Sindacato del personale dei trasporti (SEV) ha organizzato per mercoledì, in tutta la Svizzera, una giornata d'azione intitolata "Stop alla violenza - più rispetto per il personale" dei trasporti pubblici. Le aggressioni sono infatti in aumento, viene denunciato.
Alla grande parata a Pechino c’era anche Ueli Maurer
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'ex consigliere federale Ueli Maurer ha partecipato alla grande parata militare organizzata a Pechino in occasione dell'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale.
Frana di Blatten, l’impiego dell’esercito si è svolto senza intoppi
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'intervento urgente dell'esercito a Blatten si è svolto senza intoppi, e anche la collaborazione con le autorità civili non ha riscontrato problemi. Lo indica il Consiglio federale che ha adottato mercoledì un rapporto destinato al Parlamento.
Licenziamento di Laurent Freixe, la stampa parla di “antefatti”
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'improvviso licenziamento del CEO di Nestlé Laurent Freixe per una relazione sottaciuta con una dipendente continua a suscitare un grande interesse sulla stampa svizzera.
Accordo di libero scambio con l’India in vigore dal 1° ottobre
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'accordo di libero scambio tra i Paesi dell'AELS (Associazione europea di libero scambio, di cui fa parte la Svizzera) e l'India entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il popolare giornalista italiano, Emilio Fede, che è stato direttore del Tg4, è morto all'età di 94 anni. Lo ha appreso l'agenzia di stampa ANSA. Fede era ricoverato in una residenza assistenziale per anziani a Segrate (Milano).
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.