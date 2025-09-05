Diminuite le code al portale sud del Gottardo

Altri sviluppi Qui Italia Le ragioni dei numerosi scioperi in Italia? Il grande numero di sindacati Questo contenuto è stato pubblicato al Nel solo mese di settembre sono previsti in Italia 66 scioperi dei trasporti, a livello nazionale e locale. E ce ne saranno altri anche nei mesi a seguire. Di più Le ragioni dei numerosi scioperi in Italia? Il grande numero di sindacati

Altri sviluppi Qui Svizzera Peggiora nettamente la fiducia delle consumatrici e dei consumatori svizzeri Questo contenuto è stato pubblicato al Peggiora nettamente la fiducia dei consumatori svizzeri: in agosto il relativo indicatore calcolato dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) si è attestato a -39,9 punti, a fronte dei -32,8 punti di luglio e ai -34,6 punti dello stesso mese del 2024. Di più Peggiora nettamente la fiducia delle consumatrici e dei consumatori svizzeri

Altri sviluppi Qui Svizzera Una svizzera tra le vittime dell’incidente della funicolare di Lisbona Questo contenuto è stato pubblicato al Una donna svizzera è tra le sedici persone morte nell'incidente della funicolare a Lisbona avvenuto mercoledì, mentre un'altra cittadina elvetica è rimasta ferita. Lo ha indicato oggi a Keystone-ATS il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Di più Una svizzera tra le vittime dell’incidente della funicolare di Lisbona

Altri sviluppi Qui Svizzera SECO: “I dazi di Trump non hanno ancora provocato effetti eclatanti” Questo contenuto è stato pubblicato al I dazi doganali imposti dal presidente americano Donald Trump non hanno ancora provocato sviluppi eclatanti sul mercato del lavoro svizzero: in agosto il lavoro ridotto ha addirittura registrato un leggero calo. Di più SECO: “I dazi di Trump non hanno ancora provocato effetti eclatanti”

Altri sviluppi Qui Svizzera Estate positiva per gli impianti di risalita svizzeri Questo contenuto è stato pubblicato al La stagione estiva è stata positiva per gli impianti di risalita in Svizzera e in Ticino, mentre nei Grigioni si osserva meno dinamismo. Di più Estate positiva per gli impianti di risalita svizzeri

Altri sviluppi Qui Italia Italia, è morto lo stilista Giorgio Armani Questo contenuto è stato pubblicato al È morto Giorgio Armani. Lo comunica il gruppo con una nota. Lo stilista aveva 91 anni compiuti l'11 luglio. Di più Italia, è morto lo stilista Giorgio Armani

Altri sviluppi Qui Svizzera L’Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5% Questo contenuto è stato pubblicato al L'Unione sindacale svizzera (USS) e le sue consociate richiedono aumenti salariali generalizzati compresi tra il 2 e il 3% per il 2026. La motivazione addotta è che l'economia sta andando bene e il 99% dei lavoratori non è toccato direttamente dai dazi statunitensi. Di più L’Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5%

Altri sviluppi Qui Svizzera Donna svizzera ferita nell’incidente della funicolare di Lisbona Questo contenuto è stato pubblicato al Non vi sarebbe nessuna vittima elvetica ma una ferita svizzera tra le persone coinvolte nell'incidente della funicolare di Lisbona: lo hanno comunicato le autorità portoghesi. Di più Donna svizzera ferita nell’incidente della funicolare di Lisbona

Altri sviluppi Qui Svizzera I droni israeliani saranno consegnati alla Svizzera senza diverse funzionalità Questo contenuto è stato pubblicato al I droni di ricognizione di fabbricazione israeliana ADS 15, la cui consegna all'esercito è segnata da tutta una serie di ritardi e problemi tecnici, saranno acquistati senza le funzionalità inizialmente previste. Di più I droni israeliani saranno consegnati alla Svizzera senza diverse funzionalità