DFAE: “Tutti gli svizzeri registrati sull’app hanno lasciato il Medio Oriente”

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Il rientro di tutti gli svizzeri che avevano chiesto assistenza tramite l’app Travel Admin segna una fase di relativa stabilizzazione nella regione mediorientale, con i collegamenti aerei ripristinati e un netto calo delle richieste al DFAE, mentre resta chiusa l’ambasciata a Teheran ma prosegue il ruolo elvetico di potenza protettrice degli Stati Uniti in Iran.

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A quasi un mese dallo scoppio delle ostilità, tutti gli svizzeri e le svizzere che hanno espresso la loro volontà di abbandonare il Medio Oriente tramite l’app della Confederazione Travel Admin sono riusciti a tornare in patria. Secondo il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non risultano più viaggiatori elvetici ancora bloccati nella regione.

Nel frattempo diverse compagnie aeree hanno ripreso le operazioni negli scali internazionali nell’area colpita dal conflitto, hanno comunicato mercoledì i servizi di Ignazio Cassis, interpellati dell’agenzia Keystone-ATS. Attualmente sono disponibili collegamenti giornalieri diretti dagli Emirati Arabi Uniti verso la Svizzera.

La situazione sembra dunque essersi stabilizzata. Nei primi giorni dallo scoppio della guerra, a inizio mese, oltre 4’000 concittadini rimasti bloccati in Medio Oriente a seguito del conflitto si erano annunciati sull’app di viaggio del DFAE.

Anche il numero di richieste presso la Helpline istituita dalla Confederazione e quelle inoltrate alle varie rappresentanze diplomatiche rossocrociate è diminuito sensibilmente. Secondo il DFAE queste ultime riguardano principalmente richieste di informazioni di viaggio o sono legate ad altri servizi consolari.

Inoltre, tutte le rappresentanze elvetiche negli Stati del Golfo sono operative e il personale è in buone condizioni, viene precisato. Tuttavia, l’ambasciata svizzera a Teheran resta chiusa.

La Confederazione continua a svolgere il suo ruolo di potenza protettrice degli Stati Uniti in Iran, ricorda il DFAE. Il canale di comunicazione tra Washington e Teheran rimane aperto e disponibile. Per ragioni di discrezione, la Svizzera non fornisce ulteriori dettagli sulla questione.

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