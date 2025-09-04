Donna svizzera ferita nell’incidente della funicolare di Lisbona

Altri sviluppi Qui Svizzera Estate positiva per gli impianti di risalita svizzeri Questo contenuto è stato pubblicato al La stagione estiva è stata positiva per gli impianti di risalita in Svizzera e in Ticino, mentre nei Grigioni si osserva meno dinamismo. Di più Estate positiva per gli impianti di risalita svizzeri

Altri sviluppi Qui Italia Italia, è morto lo stilista Giorgio Armani Questo contenuto è stato pubblicato al È morto Giorgio Armani. Lo comunica il gruppo con una nota. Lo stilista aveva 91 anni compiuti l'11 luglio. Di più Italia, è morto lo stilista Giorgio Armani

Altri sviluppi Qui Svizzera L’Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5% Questo contenuto è stato pubblicato al L'Unione sindacale svizzera (USS) e le sue consociate richiedono aumenti salariali generalizzati compresi tra il 2 e il 3% per il 2026. La motivazione addotta è che l'economia sta andando bene e il 99% dei lavoratori non è toccato direttamente dai dazi statunitensi. Di più L’Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5%

Altri sviluppi Qui Svizzera I droni israeliani saranno consegnati alla Svizzera senza diverse funzionalità Questo contenuto è stato pubblicato al I droni di ricognizione di fabbricazione israeliana ADS 15, la cui consegna all'esercito è segnata da tutta una serie di ritardi e problemi tecnici, saranno acquistati senza le funzionalità inizialmente previste. Di più I droni israeliani saranno consegnati alla Svizzera senza diverse funzionalità

Altri sviluppi Qui Svizzera Sempre meno persone in Svizzera si sentono in forma Questo contenuto è stato pubblicato al La percezione di benessere fisico delle svizzere e degli svizzeri è peggiorata negli ultimi cinque anni: lo rivela uno studio pubblicato giovedì dall'istituto di ricerca Sotomo secondo cui solo l'11% della popolazione si sente in ottima salute. Di più Sempre meno persone in Svizzera si sentono in forma

Altri sviluppi Qui Mondo Deraglia funicolare a Lisbona, almeno 15 morti Questo contenuto è stato pubblicato al Almeno 15 persone sono morte nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona, secondo il bilancio ufficiale, ancora provvisorio, delle autorità portoghesi. Lo si apprende dalla Tv di Stato. Di più Deraglia funicolare a Lisbona, almeno 15 morti

Altri sviluppi Qui Svizzera Blatten, i pericoli naturali sono il maggiore fattore d’incertezza per il futuro Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio di Stato del Vallese e le autorità comunali hanno presentato questa sera un piano d'azione, contenente una serie di misure, per il villaggio di Blatten, distrutto da una frana il 28 maggio scorso. Di più Blatten, i pericoli naturali sono il maggiore fattore d’incertezza per il futuro

Altri sviluppi Qui Svizzera Il calciatore Breel Embolo è stato condannato in seconda istanza Questo contenuto è stato pubblicato al Il giocatore della nazionale svizzera di calcio Breel Embolo è stato condannato anche in seconda istanza, dal Tribunale d'appello di Basilea Città, per minacce ripetute. La sentenza si riferisce a un caso risalente al 2018. Di più Il calciatore Breel Embolo è stato condannato in seconda istanza

Altri sviluppi Qui Svizzera Vertenza in corso per le scarpe di On con croce svizzera prodotte in Asia Questo contenuto è stato pubblicato al L'impresa On è nuovamente oggetto di critiche a causa della croce svizzera sulle sue scarpe. Di più Vertenza in corso per le scarpe di On con croce svizzera prodotte in Asia