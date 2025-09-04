Donna svizzera ferita nell’incidente della funicolare di Lisbona
Una cittadina svizzera risulta tra le persone ferite nell’incidente della funicolare di Lisbona, che ha causato 17 morti e coinvolto 38 persone, secondo quanto comunicato dalle autorità portoghesi.
Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti
Keystone-ATS
Non vi sarebbe nessuna vittima elvetica, ma una ferita svizzera tra le persone coinvolte nell’incidente della funicolare di Lisbona: lo hanno comunicato giovedì le autorità portoghesi.
L’ultimo briefing della Protezione civile di Lisbona parla di 38 persone coinvolte: 17 morti e 21 feriti, tra cui 11 stranieri. Per quanto riguarda la nazionalità dei feriti, si sa che ci sono una svizzera, un italiano, quattro portoghesi, due tedeschi, due spagnoli, una sudcoreana, un capoverdiano, un canadese, un francese e un marocchino, mentre di altri quattro feriti non si conosce ancora la nazionalità.
In precedenza il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva indicato di non essere a conoscenza di svizzeri tra le vittime. La rappresentanza elvetica a Lisbona è in contatto con le autorità portoghesi, aveva precisato il DFAE rispondendo a una richiesta di Keystone-ATS. Alle cittadine e ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.
Contenuto esterno
La Svizzera è vicina alle vittime e ai loro familiari colpiti dal tragico deragliamento della funicolare Glória a Lisbona. Esprimiamo la nostra piena solidarietà al popolo portoghese. 🇵🇹
Intanto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, in un post pubblicato su X, ha indicato che la Svizzera è vicina con il pensiero alle vittime e ai loro familiari: “Esprimiamo al popolo portoghese la nostra piena solidarietà”.
L’incidente nella capitale del Portogallo si è verificato mercoledì sera, quando la storica funicolare “Elevador da Gloria” è deragliata.
Il servizio del TG 12.30 della RSI del 4 settembre 2025:
Contenuto esterno
Articoli più popolari
Altri sviluppi
Lavoro ed economia
Il cappuccino più caro al mondo? Lo si beve a Zurigo
Abbassare il riscaldamento per ridurre la dipendenza dal gas russo: è una proposta che vi convince? Quali altri soluzioni sarebbero attuabili?
Contrariamente ad altri Paesi europei, la Svizzera dipende solo in minima parte dal gas naturale. Questa fonte rappresenta infatti circa il 15% dei consumi energetici complessivi della Svizzera e viene usata soprattutto per il riscaldamento. Quasi la metà del gas consumato in Svizzera viene però dalla Russia e anche nella Confederazione si cercano soluzioni per…
L’Unione sindacale svizzera chiede aumenti salariali generalizzati del 2,5%
Questo contenuto è stato pubblicato al
L'Unione sindacale svizzera (USS) e le sue consociate richiedono aumenti salariali generalizzati compresi tra il 2 e il 3% per il 2026. La motivazione addotta è che l'economia sta andando bene e il 99% dei lavoratori non è toccato direttamente dai dazi statunitensi.
I droni israeliani saranno consegnati alla Svizzera senza diverse funzionalità
Questo contenuto è stato pubblicato al
I droni di ricognizione di fabbricazione israeliana ADS 15, la cui consegna all'esercito è segnata da tutta una serie di ritardi e problemi tecnici, saranno acquistati senza le funzionalità inizialmente previste.
Sempre meno persone in Svizzera si sentono in forma
Questo contenuto è stato pubblicato al
La percezione di benessere fisico delle svizzere e degli svizzeri è peggiorata negli ultimi cinque anni: lo rivela uno studio pubblicato giovedì dall'istituto di ricerca Sotomo secondo cui solo l'11% della popolazione si sente in ottima salute.
Questo contenuto è stato pubblicato al
Almeno 15 persone sono morte nel deragliamento della funicolare di Gloria, a Lisbona, secondo il bilancio ufficiale, ancora provvisorio, delle autorità portoghesi. Lo si apprende dalla Tv di Stato.
Blatten, i pericoli naturali sono il maggiore fattore d’incertezza per il futuro
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il Consiglio di Stato del Vallese e le autorità comunali hanno presentato questa sera un piano d'azione, contenente una serie di misure, per il villaggio di Blatten, distrutto da una frana il 28 maggio scorso.
Il calciatore Breel Embolo è stato condannato in seconda istanza
Questo contenuto è stato pubblicato al
Il giocatore della nazionale svizzera di calcio Breel Embolo è stato condannato anche in seconda istanza, dal Tribunale d'appello di Basilea Città, per minacce ripetute. La sentenza si riferisce a un caso risalente al 2018.
Preoccupa la situazione delle falde freatiche elvetiche
Questo contenuto è stato pubblicato al
Le falde freatiche svizzere sono sempre più sotto pressione. Il cambiamento climatico, gli inquinanti e i conflitti di utilizzo esercitano una pressione crescente su questa risorsa.
Se volete segnalare errori fattuali, inviateci un’e-mail all’indirizzo tvsvizzera@swissinfo.ch.