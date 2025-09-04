La televisione svizzera per l’Italia
Donna svizzera ferita nell’incidente della funicolare di Lisbona

funicolare accartocciata
Un cavo ha ceduto quando la funicolare si trovava nel punto più alto del suo percorso. Keystone-SDA

Una cittadina svizzera risulta tra le persone ferite nell’incidente della funicolare di Lisbona, che ha causato 17 morti e coinvolto 38 persone, secondo quanto comunicato dalle autorità portoghesi.

Non vi sarebbe nessuna vittima elvetica, ma una ferita svizzera tra le persone coinvolte nell’incidente della funicolare di Lisbona: lo hanno comunicato giovedì le autorità portoghesi.

L’ultimo briefing della Protezione civile di Lisbona parla di 38 persone coinvolte: 17 morti e 21 feriti, tra cui 11 stranieri. Per quanto riguarda la nazionalità dei feriti, si sa che ci sono una svizzera, un italiano, quattro portoghesi, due tedeschi, due spagnoli, una sudcoreana, un capoverdiano, un canadese, un francese e un marocchino, mentre di altri quattro feriti non si conosce ancora la nazionalità.

In precedenza il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) aveva indicato di non essere a conoscenza di svizzeri tra le vittime. La rappresentanza elvetica a Lisbona è in contatto con le autorità portoghesi, aveva precisato il DFAE rispondendo a una richiesta di Keystone-ATS. Alle cittadine e ai cittadini elvetici presenti sul posto è stato chiesto di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Contenuto esterno

Intanto la presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter, in un post pubblicato su X, ha indicato che la Svizzera è vicina con il pensiero alle vittime e ai loro familiari: “Esprimiamo al popolo portoghese la nostra piena solidarietà”.

L’incidente nella capitale del Portogallo si è verificato mercoledì sera, quando la storica funicolare “Elevador da Gloria” è deragliata.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 4 settembre 2025:

Contenuto esterno

