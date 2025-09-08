I dettaglianti continueranno a rinunciare ai sacchetti di plastica gratis

Altri sviluppi Qui Svizzera Niente dazi sull’oro, l’associazione di categoria tira un sospiro di sollievo Questo contenuto è stato pubblicato al L'Associazione svizzera dei fabbricanti e commercianti di metalli preziosi (ASFCMP) accoglie con soddisfazione la direttiva firmata da Donald Trump che esclude l'oro dalle tariffe doganali. Di più Niente dazi sull’oro, l’associazione di categoria tira un sospiro di sollievo

Denaro contante, dal Nazionale "no" all'iniziativa e "sì" al controprogetto
Il mantenimento di monete e banconote va iscritto nella Costituzione, così come anche il franco quale divisa nazionale. È quanto chiede il controprogetto diretto all'iniziativa popolare "Il denaro contante è libertà", adottato lunedì anche dal Consiglio nazionale.

In Svizzera le misure contro l'assunzione di alcol in gravidanza sono insufficienti
In Svizzera, ogni anno nascono 1'700 neonati affetti dalla sindrome alcolica fetale (FAS), a causa delle lacune nella prevenzione. Lo denuncia Dipendenze Svizzera, in occasione della giornata mondiale dedicata a questo problema che ricorre l'8 settembre.

È in fase di sviluppo la base aerea di armasuisse per gli F-35 a Payerne
Inizieranno già quest'anno i primi lavori concreti di ampliamento alla base aerea di Payerne (canton vaud), che dovrebbe ospitare gli F-35A. Lo ha comunicato oggi armasuisse. L'annuncio arriva mentre infuria la questione del prezzo dei jet di produzione USA.

L'esplosione del numero di fast food in Svizzera desta preoccupazione
I fast food sono sempre più numerosi in Svizzera e la tendenza non sembra destinata a cambiare nei prossimi anni. Ciò suscita preoccupazione riguardo alle abitudini alimentari e alla salute della popolazione, sia da parte delle autorità che dei medici.

Gli esercizi fisici e mentali sono benefici contro la demenza
Esercizi che mescolano attività fisica e giochi di riflessione permettono a persone che manifestano i primi segni di demenza di avere dei benefici a livello delle capacità cognitive, della memoria e del cervello.

Medacta vede un'impennata degli utili nel primo semestre
Medacta ha vissuto una prima metà di 2025 con il vento in poppa su tutta la linea.

Svizzere e svizzeri contrari al 30 km/h generalizzato in città
La popolazione svizzera è contraria all'introduzione generalizzata di un limite di velocità di 30 km/h su tutte le strade degli agglomerati urbani. È quanto emerge da un sondaggio commissionato dal Touring club svizzero (TCS) e ripreso domenica da Le Matin Dimanche.

I sassi che hanno distrutto Bondo ora lo proteggono
Il cantiere di Bondo II, il progetto per proteggere Bondo, Spino, Sottoponte e Promontogno da future colate detritiche, è concluso. Il 12 settembre il Comune di Bregaglia (GR) festeggerà questo traguardo, raggiunto dopo quattro anni di lavori.