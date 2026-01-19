La televisione svizzera per l’Italia
Deragliamento in Spagna, la solidarietà di Guy Parmelin

La Svizzera ha espresso la sua profonda solidarietà alla Spagna dopo il tragico incidente ferroviario avvenuto domenica in Andalusia. Keystone-SDA

A seguito del tragico deragliamento ferroviario in Spagna, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha espresso la profonda solidarietà della Svizzera, mentre il Dipartimento degli affari esteri sta verificando la possibile presenza di vittime elvetiche.

Keystone-ATS

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha trasmesso un messaggio di simpatia della Confederazione a Madrid dopo il deragliamento di ieri sera nel paese iberico, che ha causato la morte di almeno 39 persone.

“La Svizzera esprime la sua profonda solidarietà alla Spagna dopo il tragico incidente ferroviario avvenuto in Andalusia. I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutto il popolo spagnolo”, ha scritto lunedì sulla rete sociale X.

Sollecitato da Keystone-ATS, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha indicato di essere in contatto con le autorità locali competenti. Non dispone attualmente di informazioni relative a eventuali vittime svizzere. I cittadini elvetici che si trovano sul posto sono pregati di seguire le istruzioni delle autorità locali.

Il servizio del TG 12.30 della RSI del 19 gennaio 2026:

Attualità

