Una consultazione pubblica per definire il nome del futuro deposito di scorie nucleari
Un processo partecipativo invita la popolazione a contribuire alla scelta del nome per il futuro deposito geologico profondo di rifiuti radioattivi previsto a Stadel, nel canton Zurigo.
La Svizzera intende stoccare a lungo termine i propri rifiuti radioattivi in un deposito geologico profondo a Stadel, nel canton Zurigo. Per coinvolgere maggiormente la popolazione, è stata lanciata una consultazione pubblica per scegliere il nome dell’impianto.
Secondo il Namensforum Tiefenlager Schweiz, incaricato del processo, il progetto “attraverserà le generazioni” e necessita di un nome che rifletta questa eredità. Le proposte possono essere inviate fino al 21 settembre sul sito 100.swissCollegamento esterno, disponibile in quattro lingue, italiano compreso. Una commissione di esperti selezionerà cinque nomi, che saranno poi sottoposti a un voto online.
La Società cooperativa per lo stoccaggio delle scorie radioattive (NAGRA) ha già presentato una domanda per costruire il deposito sul sito “Lägern Nord”Collegamento esterno, attualmente all’esame dell’Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). La decisione finale spetterà al Consiglio federale e al Parlamento nel 2029, ma è atteso anche un referendum. In caso di via libera, la costruzione potrebbe iniziare attorno al 2035 per una entrata in funzione intorno al 2060.
