Una consultazione pubblica per definire il nome del futuro deposito di scorie nucleari

Altri sviluppi Qui Svizzera Secondo Swissmem servono misure per salvare posti di lavoro Questo contenuto è stato pubblicato al Nel primo semestre del 2025, ancora prima dell'entrata in vigore dei dazi statunitensi, l'industria tecnologica svizzera ha subito un forte rallentamento, con un fatturato in calo del 2,5%. Di più Secondo Swissmem servono misure per salvare posti di lavoro

Altri sviluppi Qui Svizzera Attenzione ai prodotti dimagranti falsi sul web, Swissmedic avverte Questo contenuto è stato pubblicato al Cresce l'offerta in Svizzera di prodotti per la perdita di peso falsificati, ingannevoli o non omologati. Di più Attenzione ai prodotti dimagranti falsi sul web, Swissmedic avverte

Altri sviluppi Qui Svizzera Era quasi estinta e ora spopola: è il momento d’oro per la civetta Questo contenuto è stato pubblicato al Un tempo sull'orlo dell'estinzione, la civetta è tornata in auge in Svizzera. Grazie alle misure di promozione, ora questo rapace notturno occupa 161 territori, lo stesso numero di oltre 40 anni fa, indica in una nota diffusa martedì BirdLife Svizzera. Di più Era quasi estinta e ora spopola: è il momento d’oro per la civetta

Altri sviluppi Qui Svizzera Utile netto in crescita nel primo semestre per l’aeroporto di Zurigo Questo contenuto è stato pubblicato al L'aeroporto di Zurigo ha realizzato nel primo semestre un utile netto di 161,3 milioni di franchi, in aumento del 6,1% su base annua e superiore alle previsioni. Si tratta del miglior risultato semestrale mai realizzato, si legge in un comunicato. Di più Utile netto in crescita nel primo semestre per l’aeroporto di Zurigo

Altri sviluppi Qui Svizzera La COMCO dà il via libera a DERTOUR per l’acquisizione della svizzera Hotelplan Questo contenuto è stato pubblicato al La Commissione della concorrenza (COMCO) ha approvato l'acquisizione di Hotelplan da parte dell'operatore turistico tedesco DERTOUR. L'organo di vigilanza è dell'avviso che la fusione "non sopprime la concorrenza efficace". Di più La COMCO dà il via libera a DERTOUR per l’acquisizione della svizzera Hotelplan

Altri sviluppi Qui Svizzera La Svizzera condanna l’attacco israeliano all’ospedale di Gaza Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera condanna "con fermezza" l'attacco israeliano contro l'ospedale Nasser di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Di più La Svizzera condanna l’attacco israeliano all’ospedale di Gaza

Altri sviluppi Qui Svizzera Losanna, sette arresti dopo la seconda notte di rivolte Questo contenuto è stato pubblicato al Il quartiere di Prélaz a Losanna, dove domenica mattina è morto un adolescente in fuga dalla polizia su uno scooter, ha vissuto una seconda notte di rivolte. Vari giovani, alcuni dei quali incappucciati, hanno affrontato le forze dell'ordine. Di più Losanna, sette arresti dopo la seconda notte di rivolte

Altri sviluppi Qui Mondo Foreign Press Association: “Israele dia spiegazioni su raid” Questo contenuto è stato pubblicato al La Foreign Press Association ha chiesto "spiegazioni immediate" all'esercito israeliano e all'ufficio del premier Benjamin Netanyahu, dopo che un attacco israeliano contro un ospedale ha ucciso cinque giornalisti. Di più Foreign Press Association: “Israele dia spiegazioni su raid”

Altri sviluppi Qui Svizzera Cinema svizzero in primo piano alla Mostra di Venezia Questo contenuto è stato pubblicato al In gara per il Leone d’Oro alla Mostra del cinema di Venezia, il film "Elisa" di Leonardo Di Costanzo rappresenta una delle cinque produzioni svizzere selezionate per l’82esima edizione del festival, che si apre mercoledì con una forte presenza elvetica anche nelle sezioni parallele e nei progetti XR. Di più Cinema svizzero in primo piano alla Mostra di Venezia