Dalla Svizzera quasi 100 milioni di franchi per la ricostruzione dell’Ucraina

Di più Neuroprotesi: robotica e stimolazione spinale per ripristinare il movimento

Questo contenuto è stato pubblicato al Un nuovo approccio studiato all'EPFL combina robotica riabilitativa e stimolazione spinale per far sì che le persone affette da lesioni del midollo spinale tornino a muoversi.

Questo contenuto è stato pubblicato al La Posta poggia su basi finanziarie solide e prosegue il suo sviluppo per mantenere la propria rilevanza in Svizzera. Sono questi alcuni dei temi principali toccati dalla conferenza stampa annuale del gigante giallo, svoltasi a Berna.

Altri sviluppi

Settore auto in crisi? Non vale per la svizzera Autoneum

Questo contenuto è stato pubblicato al Il settore automobilistico europeo appare in crisi, ma per alcuni fornitori svizzeri i profitti sono in aumento e con essi i dividendi.

Di più Settore auto in crisi? Non vale per la svizzera Autoneum