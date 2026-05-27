Dalla Svizzera oltre 4 milioni di franchi per aiuti contro l’Ebola

Una volontaria della Croce Rossa all'opera a Bunia, nell'est della RDC. Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved

La Catena della Solidarietà ha stanziato mercoledì 1,2 milioni di franchi per aiutare a contenere l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e nelle regioni limitrofe. Questa somma si aggiunge ai 3 milioni erogati dalla Confederazione.

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Keystone-ATS

Con questi fondi, la Catena della Solidarietà sostiene, tra le altre cose, centri di isolamento e cura, test e tracciamento dei contatti, nonché la distribuzione di kit igienici e dispositivi di protezione. Vengono finanziati anche il lavoro di prevenzione nelle comunità colpite e le sepolture sicure, si legge in una nota odierna.

Anche la Confederazione sblocca 3 milioni di franchi dal fondo di soccorso, come annunciato martedì dal Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). È stato confermato che il virus è la causa in 100 casi sospetti e 10 decessi.

Dei fondi federali, 2,04 milioni di franchi vanno all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per sostenere le équipe mediche d’emergenza, le competenze specialistiche e le capacità di laboratorio. Altri 500’000 franchi confluiscono in un programma esistente della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) per la salute materna e infantile. L’organizzazione umanitaria Medair riceve invece 400’000 franchi per un progetto di lotta alle malattie infettive.

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