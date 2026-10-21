Dal 2027 tornano i doppi cognomi per i coniugi in Svizzera

Keystone-SDA

Dal 1° gennaio 2027 i coniugi in Svizzera potranno nuovamente scegliere un doppio cognome ufficiale, con o senza trattino. Nella seduta odierna il Consiglio federale ha fissato a tale data l'entrata in vigore della relativa modifica del Codice civile (CC).

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Keystone-ATS

La revisione del CC consentirà anche alle persone già sposate di adottare dal prossimo anno un doppio cognome mediante una dichiarazione all’Ufficio dello stato civile, si legge in una nota governativa. La possibilità non sarà invece estesa ai figli, viene precisato.

Dal 2013 il diritto vigente non ammette più il doppio cognome. Le persone che intendono sposarsi devono quindi decidere se mantenere il proprio cognome o sceglierne uno coniugale. È tuttavia possibile utilizzarne uno di affinità, ovvero composto dai due cognomi e separato da un trattino, che non ha valore ufficiale.

Con la nuova normativa, in futuro il cognome di affinità riportato sul passaporto o sulla carta d’identità dovrà corrispondere a quello ufficiale. Il Consiglio federale ha tuttavia previsto un periodo transitorio durante il quale sarà ancora possibile mantenere sui documenti d’identità un cognome di affinità diverso.

La durata non è ancora stata stabilita: l’esecutivo fisserà la data di fine transizione dopo aver consultato le autorità competenti e ne comunicherà per tempo i dettagli. Le modifiche necessarie all’ordinanza sullo stato civile (OSC) sono attualmente in elaborazione e dovrebbero essere approvate in novembre.

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