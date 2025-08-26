La COMCO dà il via libera a DERTOUR per l’acquisizione della svizzera Hotelplan

Hotelplan è un'ex filiale di Migros. Keystone-SDA

L'acquisizione di Hotelplan da parte del gruppo tedesco DERTOUR non compromette la concorrenza nel settore turistico svizzero, secondo l'analisi della Commissione della concorrenza, che evidenzia la presenza di numerose alternative di prenotazione per i viaggiatori.

2 minuti

Keystone-ATS

La Commissione della concorrenza (COMCO) ha approvato l’acquisizione di Hotelplan da parte dell’operatore turistico tedesco DERTOUR. L’organo di vigilanza è dell’avviso che la fusione “non sopprime la concorrenza efficace”.

Dopo aver esaminato in modo approfondito l’acquisto dell’ex filiale della Migros da parte di DERTOUR, l’operazione di concentrazione non porta alla soppressione della concorrenza su nessun mercato analizzato, scrive martedì l’organo di vigilanza in una nota.

L’indagine doveva chiarire se, con le prenotazioni dirette presso alberghi e compagnie aeree o attraverso piattaforme online, le persone in Svizzera che desiderano viaggiare avranno sufficienti alternative per potersi opporre a eventuali aumenti di prezzo.

Diverse possibilità di scelta per chi viaggia

L’esame della fusione ha mostrato che questa porterà a una maggiore concentrazione e a una presenza rinforzata delle imprese coinvolte, aggiunge la COMCO. Tuttavia, secondo l’organo di vigilanza, chi viaggia ha a disposizione diverse possibilità di prenotazione. Accanto a quella classica presso un’agenzia di viaggio o presso un operatore turistico, si possono valutare le offerte di una piattaforma online o prenotare direttamente presso una compagnia aerea o un hotel, sostiene la COMCO. La Commissione ha anche precisato che le indagini effettuate hanno mostrato che i le turiste e i turisti utilizzano attivamente questi diversi canali, confrontando prezzi e offerte.

DERTOUR e Hotelplan sono due dei più importanti operatori turistici della Confederazione. L’ex filiale del gigante arancione è presente sul mercato con le marche Hotelplan, Migros Vacances, Travelhouse e Tourisme pour tous. Il colosso tedesco DERTOUR è attivo in Svizzera con le marche Helvetic Tours e KUONI. Complessivamente gestiscono in tutto il Paese più di 150 uffici viaggi. Migros ha deciso di cedere Hotelplan nell’ambito della sua strategia, annunciata nel 2021, volta a concentrarsi sulla sua attività principale.

