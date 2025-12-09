Gli Stati vogliono la radio FM anche dopo il 2026

Il consigliere federale Albert Rösti. Keystone-SDA

Grazie all'approvazione di una mozione anche da parte del Consiglio degli Stati, la trasmissione radiofonica in FM in Svizzera potrà proseguire oltre il 2026.

1 minuto

Keystone-ATS

Le emittenti radiofoniche in Svizzera potranno trasmettere i loro programmi via FM anche oltre il 2026. Dopo il Consiglio nazionale in settembre, martedì anche il Consiglio degli Stati ha approvato una mozione in tal senso (con 21 voti contro 18 e 5 astenuti).

In base alla mozione il passaggio obbligato dai canali FM a quelli DAB+ a seguito dello spegnimento deciso dalla Confederazione nel 2023 non è accettabile e deve essere sostituito da una proroga della trasmissione FM. L’abbandono delle frequenze FM metterebbe a rischio le radio private e incoraggerebbe gli ascoltatori svizzeri a rivolgersi alle stazioni all’estero, soprattutto quelli romandi e ticinesi.

Una nuova gara pubblica potrebbe pure generare ulteriori entrate, viene affermato nella mozione. Il termine per la disattivazione dovrebbe essere rinviato almeno fino alla fine del 2031 e stabilito d’intesa con le emittenti private.

L’atto parlamentare è ora trasmesso al Consiglio federale, che dovrà attuarlo.

