Preventivo 2026: 70 milioni in più per l’esercito

Nel suo progetto, il Consiglio federale aveva proposto 2,71 miliardi. Keystone-SDA

Discutendo il preventivo 2026, il Consiglio degli Stati ha deciso di aumentare i fondi per l'esercito, la cybersicurezza e Fedpol, effettuando al contempo un taglio di 130 milioni agli aiuti sociali per i richiedenti asilo al fine di finanziare nel bilancio ordinario il sostegno all'Ucraina.

Nell’ambito dell’esame del preventivo 2026, il Consiglio degli Stati ha deciso di stanziare più fondi per l’esercito. Con 30 voti contro 13, ha approvato un supplemento di 70 milioni, portando a 2,78 miliardi il budget totale destinato alla difesa per l’anno prossimo.

Nel suo progetto, il Consiglio federale aveva proposto 2,71 miliardi. Secondo la maggioranza della Camera dei cantoni, il supplemento di 70 milioni rispetto a questo budget è possibile grazie a una manovra che mantiene i conti in equilibrio.

I “senatori” non hanno tuttavia seguito la proposta di Andrea Gmür-Schönenberger (Centro), che voleva portare il bilancio a poco più di 3 miliardi. È più saggio attendere la strategia del Consiglio federale prima di sbloccare nuovi fondi, hanno spiegato diversi oratori.

“In un momento in cui si limitano i mezzi, non si possono sbilanciare così tanto le risorse disponibili”, ha dichiarato Johanna Gapany (PLR, destra), facendo riferimento al piano di risparmio che sarà discusso durante l’ultimo giovedì della sessione. L’esercito è tra gli unici settori risparmiati dai tagli.

Il Consiglio degli Stati ha tuttavia deciso di investire nella cybersicurezza. Con 30 voti contro 13, ha aumentato da 16 a 26 milioni la voce di spesa per questo settore. In questo caso, sinistra e destra erano d’accordo.

Tagli alla cooperazione internazionale

I “senatori” hanno inoltre accettato con 27 voti contro 14 di iscrivere 130 milioni di franchi destinati agli aiuti agli ucraini nel bilancio ordinario e non in quello straordinario. Hanno quindi effettuato un taglio di 130 milioni nel bilancio degli aiuti sociali a richiedenti asilo e rifugiati. La sinistra si è opposta invano questo trasferimento contabile.

Il Consiglio degli Stati ha anche approvato un aumento di 10 milioni per il vaccino contro la malattia della lingua blu, che quest’anno ha decimato migliaia di bovini e ovini in Svizzera.

Più soldi a Fedpol

È stato inoltre accolto – con 23 voti contro 19 – un supplemento di 1,9 milioni di franchi per l’Ufficio federale di polizia (Fedpol). Queste risorse supplementari dovrebbero permettere di far fronte al sovraccarico di lavoro.

Tra gennaio e aprile 2025, 40 casi non sono stati perseguiti e sono stati inseriti in una “lista di rinuncia” a causa del sovraccarico dell’ufficio, ha ricordato Mathias Zopfi (Verdi). Quest’ultimo ha proposto di investire ancora di più rispetto al progetto governativo.

Alcuni rappresentanti borghesi hanno invece tentato di limitare l’aumento del budget per fedpol. Un aumento costante del personale non è la soluzione, ha affermato Benjamin Mühlemann (PLR), ma invano.

I dibattiti proseguono.

