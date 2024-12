Sei iniziative parlamentari chiedono d’iscrivere la discriminazione di genere nel Codice penale

Altri sviluppi L’associazione degli impiegati di banca chiede le dimissioni della presidente della FINMA Questo contenuto è stato pubblicato al In vista della pubblicazione del rapporto della Commissione parlamentare d'inchiesta (CPI) sul fallimento di Credit Suisse, che sarà pubblicato domani, l'Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB) chiede conseguenze per i vertici della FINMA. Di più L’associazione degli impiegati di banca chiede le dimissioni della presidente della FINMA

Sciare costa sempre di più, ma non per le famiglie

Sciare in Svizzera diventa ancora un po' più caro, sebbene non per tutti: una settimana bianca a inizio marzo 2025 costerà in media il 6% in più rispetto all'anno prima.

Esportazioni elvetiche in netto calo in novembre, dopo il record di ottobre

Dopo il record di ottobre le esportazioni svizzere hanno subito un netto calo in novembre: il valore dei beni venduti all'estero è sceso dell'11,0% rispetto al mese prima, quando erano salite del 10,7%.

Eliminate le divergenze sul budget della Confederazione per il 2025

Il Parlamento ha approvato stamane le proposte della Conferenza di conciliazione riguardanti il budget 2025 della Confederazione. A pagare lo scotto per le maggiori uscite a favore dell'esercito è l'aiuto allo sviluppo che deve rinunciare a 110 milioni di franchi.

Molte persone in Svizzera non potranno mantenere il proprio tenore di vita dopo la pensione

Il 27% degli svizzeri e delle svizzere ritiene che non riuscirà a mantenere il proprio tenore di vita dopo il pensionamento. La quota sale al 46% in Romandia, mentre scende al 21% nella Svizzera tedesca.

L'IA non ha (ancora) influenzato nessuna elezione

L'intelligenza artificiale non ha ancora avuto un'influenza decisiva su nessun risultato elettorale. È la conclusione a cui sono giunti i ricercatori e le ricercatrici del Politecnico federale di Losanna (EPFL) in un rapporto in cui hanno analizzato le elezioni in quasi 100 Paesi.

Arrestato a Milano il cofondatore iraniano di una start-up vodese

Arrestato in Italia un cittadino iraniano, co-fondatore di una start-up in Svizzera che avrebbe usato un'azienda fittizia per esportare illegalmente una tecnologia statunitense nel suo Paese d'origine.

In Svizzera si pagano 159 franchi per beni che ne costano 100 nell'UE

Gli svizzeri devono sborsare 159 franchi per beni e servizi che nell'Unione europea costano in media 100 franchi.

KOF: "L'economia europea in affanno frena la crescita svizzera"

La debole congiuntura internazionale - e in particolare europea - sta frenando la crescita in Svizzera.