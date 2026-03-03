Per il Consiglio degli Stati va sempre indicata la nazionalità degli autori di reati

Keystone-SDA

Accogliendo un'iniziativa parlamentare contro il parere della propria commissione, il Consiglio degli Stati ha reso obbligatorio includere età, sesso e nazionalità degli autori di reati nei comunicati di polizia.

2 minuti

Keystone-ATS

Nei comunicati di polizia, l’informazione deve includere età, sesso e nazionalità degli autori dei reati, degli indiziati e delle vittime, salvo che vi si oppongano motivi di protezione della personalità o che tali dati consentano di identificare persone. È quanto si prefigge un’iniziativa parlamentare, già accolta dal Nazionale, approvata martedì anche dal Consiglio degli Stati per 23 voti a 16 e un’astensione.

La decisione sconfessa la raccomandazione della commissione preparatoria – raccomandazione approvata tuttavia con un solo voto di scarto – che invitava il plenum a respingere l’iniziativa inoltrata da Bernjamin Fischer (UDC, destra conservatrice). Per la commissione, ha affermato Daniel Jositsch (PS, sinistra), non è opportuno imporre alle autorità di perseguimento penale quali dati dei sospettati debbano comunicare. Già oggi, il 50% dei Cantoni lo fa, senza che sussista alcun obbligo, mentre altri decidono caso per caso.

Ma stando al “senatore” Marco Chiesa (UDC), esiste un interesse pubblico a che la popolazione sia informata in modo veritiero, esauriente e trasparente sulla sicurezza pubblica, specie alla luce soprattutto delle ampie possibilità di partecipazione offerte dalla democrazia diretta. Questo vuol dire, secondo il ticinese, anche indicare l’età, il sesso e la nazionalità degli autori dei reati, di modo che i cittadini possano farsi un’idea dei fatti.

Per l’esponente democentrista, non si tratta di stigmatizzare chicchessia, bensì di attenersi ai fatti. L’opacità attuale e l’opportunismo politico non fanno che minare la fiducia della popolazione nelle istituzioni. La trasparenza invece rafforza il dibattito pubblico: per questo l’informazione deve essere completa.

Articoli più popolari I più discussi