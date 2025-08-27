La televisione svizzera per l’Italia
Crolla la fiducia nella congiuntura: indice UBS-CFA a minimi dal 2022

Il forte calo dell’indice UBS-CFA sulle prospettive economiche riflette il crescente pessimismo degli analisti svizzeri, preoccupati per l’impatto dei nuovi dazi statunitensi e per l’evoluzione incerta di inflazione, tassi d’interesse e disoccupazione.

Alla luce dei dazi statunitensi del 39% gli analisti finanziari sono molto meno fiduciosi riguardo all’evoluzione congiunturale elvetica.

È l’indicazione che emerge dall’indice sulle prospettive economiche calcolato da UBS e da CFA Society Switzerland sulla base di un sondaggio fra gli esperti, che è sceso ai minimi da due anni e mezzo.

L’indicatore principale – emerge dalle informazioni diffuse mercoledì – si è attestato in agosto a -53,8 punti, con un crollo di 56,2 punti rispetto a luglio. Si è di fronte al valore più basso dal novembre 2022, che aveva segnato -57,5.

Andando nei dettagli, solo il 5,8% degli interrogati in agosto pronostica un miglioramento della situazione congiunturale nei prossimi sei mesi, il 59,6% scommette su un peggioramento, mentre il 34,6% è convinto che non vi saranno cambiamenti (valori che determinano poi l’indice complessivo: 5,8 meno 59,6 = -53,8). Rispetto a luglio sono fortemente aumentati i pessimisti (+45,3 punti), mentre sono diminuiti gli ottimisti (-10,9 punti) e coloro che puntano sullo status quo (-34,4 punti).

Inflazione in aumento

Sempre importanti sono i segnali riguardo al rincaro: l’inflazione in Svizzera è vista in aumento dal 23,1% del campione, mentre il 19,2% si aspetta un calo e il 57,7% stabilità. I tassi d’interesse sono attesi stabili nel corto termine (59,2%) e anche sul lungo periodo la quota più consistente (56,2%) punta sull’assenza di variazioni. Concretamente la maggior parte degli interpellati ritiene che il tasso guida della Banca nazionale svizzera (BNS) rimanga allo 0,0% nei prossimi dodici mesi: una minoranza non indifferente lo vede però scendere al -0,25%.

Il 31,2% degli interrogati (-20,0 punti rispetto a luglio) prevede inoltre un incremento dell’indice di borsa elvetico SMI nei prossimi sei mesi, il 35,4% punta su valori stabili e il 33,3% su una contrazione. Sul fronte valutario, il 29,2% si aspetta un rafforzamento del franco rispetto all’euro, il 14,6% un indebolimento e il 56,2% ritiene che non vi saranno cambiamenti nel corso. Riguardo alla disoccupazione il 66,0% vede una crescita dei senza lavoro, il 34,0% una stagnazione e nessuno un calo.

Al sondaggio, effettuato fra il 14 e il 20 agosto, hanno partecipato 52 analisti della comunità finanziaria elvetica. L’inchiesta in questione viene realizzata dal gennaio 2017: fino all’agosto 2023 partner di CFA – un’associazione di professionisti dell’investimento che ha radici americane – era Credit Suisse, ora è UBS, banca che ha rilevato il concorrente.

Attualità

mamma con bambino nel carrello della spesa

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Divario salariale, famiglia ed età penalizzano le donne

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Consiglio federale ha adottato oggi un rapporto sulle differenze salariali tra uomini e donne che analizza l'impatto di stato civile, genitorialità ed età, in risposta a un postulato di Marcel Dobler (PLR/SG).

Di più Divario salariale, famiglia ed età penalizzano le donne
venditore di verdura in strada in india

Altri sviluppi

Qui Svizzera

In India entrano in vigore i dazi al 50%

Questo contenuto è stato pubblicato al I pesanti dazi imposti da Donald Trump alle merci provenienti dall’India sono entrati in vigore mercoledì. Il 50% imposto al Paese più popolato al mondo è tra le percentuali più alte in assoluto.

Di più In India entrano in vigore i dazi al 50%
il vicepresidente della direzione generale della BNS Antoine Martin

Altri sviluppi

Qui Svizzera

BNS: “La soglia per introdurre interessi negativi è alta”

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la Banca nazionale svizzera (BNS) la soglia da superare per passare agli interessi negativi è alta: è il messaggio lanciato oggi dal vicepresidente della direzione generale Antoine Martin.

Di più BNS: “La soglia per introdurre interessi negativi è alta”
il responsabile delle finanze di FFS Franz Steiger

Altri sviluppi

Qui Svizzera

La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa

Questo contenuto è stato pubblicato al La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa: nel primo semestre i costi di manutenzione e il calo dei ricavi nel traffico merci hanno gravato sull'utile, che si è attestato a 48 milioni di franchi, contro i 51 milioni dell'anno scorso.

Di più La situazione finanziaria delle FFS rimane tesa
fiori, candele e messaggi di solidarietà lasciati di fronte al luogo dove è avvenuta la tragedia

Altri sviluppi

Qui Svizzera

L’omicida del dramma di Corcelles ha confessato

Questo contenuto è stato pubblicato al Ha ammesso la piena responsabilità dei fatti il 52enne che martedì scorso ha trucidato a coltellate la propria famiglia - l'ex moglie di 47 anni e le sue due figlie di 10 e 3 anni e mezzo - a Corcelles, nel canton Neuchâtel.

Di più L’omicida del dramma di Corcelles ha confessato
brindisi con boccali di birra

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra

Questo contenuto è stato pubblicato al Dopo sette anni di ricerche, specialisti del Politecnico federale di Zurigo (ETH) hanno svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physics of Fluids.

Di più Svelato il segreto della stabilità della schiuma della birra
pulizia dei graffiti dopo i disordini

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto

Questo contenuto è stato pubblicato al Il Ministero pubblico vodese ha reso noto oggi i risultati iniziali delle indagini sull'incidente avvenuto a Losanna nella notte fra sabato e domenica, nel quale ha perso la vita un adolescente in sella a uno scooter rubato in fuga dalla polizia.

Di più Losanna, nessun contatto fra auto della polizia e lo scooter del 17enne morto
tre anziane sedute su una panchina a bordo acqua fotografate di spalle

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni

Questo contenuto è stato pubblicato al I cittadini elvetici propendono per lavorare più anni, piuttosto che vedersi tagliate le prestazioni pensionistiche. È quanto mostra un sondaggio effettuato lo scorso luglio su incarico dell'assicurazione Groupe Mutuel e del quotidiano "Le Temps".

Di più Pensione, in Svizzera c’è chi vorrebbe lavorare oltre i 65 anni
la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider

Altri sviluppi

Qui Svizzera

La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo

Questo contenuto è stato pubblicato al La lotta al razzismo e all'antisemitismo in Svizzera presenta delle falle. Un rapporto evidenzia, in particolare, la mancanza di misure sufficienti contro il razzismo strutturale nei settori dell'istruzione, della giustizia e della polizia.

Di più La Svizzera ha delle lacune da colmare nella lotta al razzismo
il recupero del relitto di un aereo dal lago dei quattro cantoni

Altri sviluppi

Qui Svizzera

Recuperato l’aereo affondato nel Lago dei Quattro Cantoni

Questo contenuto è stato pubblicato al L'aereo affondato il 28 luglio nel lago dei Quattro Cantoni è stato ripescato dall'acqua martedì a mezzogiorno, dopo che i sommozzatori hanno praticato dei fori nella carlinga per far defluire l'acqua.

Di più Recuperato l’aereo affondato nel Lago dei Quattro Cantoni

