La Svizzera non è più un paradiso per le criptovalute

Criptovalute: la Svizzera ha perso interesse, afferma il CEO di Bitcoin Suisse Keystone-SDA

Il CEO di Bitcoin Suisse, Andrej Majcen, afferma che la Svizzera ha perso la sua importanza come polo per le criptovalute, spingendo la sua azienda a trasferire numerose attività e posti di lavoro all'estero.

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Keystone-ATS

Secondo Bitcoin Suisse, negli ultimi anni l’importanza della Svizzera come polo per le criptovalute è diminuita. Anche la politica non mostra quasi più alcun interesse per l’argomento, afferma il CEO Andrej Majcen in un’intervista all’agenzia finanziaria AWP. L’azienda di Zugo sta attualmente trasferendo numerose attività e posti di lavoro all’estero.

Bitcoin Suisse ha analizzato negli ultimi anni dove si sia verificata l’adozione delle criptovalute a livello mondiale e come si sia evoluto il quadro normativo, afferma Majcen. “In questa classifica la Svizzera non figura più tra i primi posti”.

Per questo motivo l’azienda, considerata un pilastro fondamentale della “Crypto Valley Zug”, sta ora trasferendo numerose attività. In Svizzera vengono eliminati 60 dei 120 posti di lavoro, come reso noto a settembre.

Bitcoin Suisse si posiziona come “fornitore internazionale di servizi finanziari” e si concentra maggiormente sulla gestione patrimoniale per clienti istituzionali e privati facoltosi, spiega Majcen. Inoltre, con questi trasferimenti l’azienda intende ridurre significativamente i propri costi.

“A lungo termine, la nostra elevata base di costi in Svizzera semplicemente non ha senso”, afferma Majcen. Ad esempio, le attività di back-office si possono svolgere nella sede aziendale di Bratislava, in Slovacchia, con costi salariali in alcuni casi inferiori del 60-70%.

Un tempo fulcro del settore

Ancora negli anni 2010, la “Crypto Valley Zug” era considerata uno dei fulcri del mondo delle criptovalute. La vendita di token della Fondazione Ethereum, con sede a Zugo, realizzata con il sostegno di Bitcoin Suisse, è stata il modello per il boom delle ICO (“Initial Coin Offering”). Questo fenomeno ha raggiunto il suo apice nel 2017, quando miliardi sono affluiti verso le aziende del settore delle criptovalute.

“A Zugo, all’epoca, non si poteva andare in nessun ristorante senza incontrare qualche esponente del mondo delle criptovalute”, racconta Majcen. Le criptovalute erano di moda anche in politica: consiglieri federali come Ueli Maurer e Johann Schneider-Ammann si erano allora impegnati a fondo per promuovere la Svizzera come sede per le criptovalute e anche l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), sotto la guida dell’allora direttore Mark Branson, si era dimostrata decisamente favorevole all’innovazione.

Al contrario, negli ultimi cinque o sei anni in Svizzera è successo ben poco, constata Majcen. “Abbiamo notato che le criptovalute non sono una priorità in Svizzera”. Nello stesso periodo, altri mercati all’estero hanno definito i propri quadri normativi.

Anche a Palazzo federale, almeno dalla vicenda UBS-CS, non c’è quasi più attenzione per il tema, secondo Majcen. “Semplicemente, non interessa quasi più a nessuno”.

Analisi dell’attacco a Binance

Il CEO di Bitcoin Suisse non prevede che il recente furto di miliardi sulla piattaforma di scambio di criptovalute Binance comporti una perdita di fiducia a lungo termine nel settore. L’incidente riguarda la sicurezza operativa di una singola azienda, afferma Majcen. Non fornisce nuove informazioni sulla tecnologia in sé.

La scorsa settimana, hacker presumibilmente nordcoreani hanno sottratto criptovalute per un valore di circa 6,3 miliardi di dollari dalla più grande piattaforma cripto al mondo. Binance ha nel frattempo rimborsato circa il 95% dei fondi rubati ai clienti attingendo alle proprie riserve.

“Se guardo alle comunicazioni fornite finora dal team di Binance, ho grande fiducia che l’incidente verrà gestito in modo trasparente e che le informazioni rilevanti verranno rese pubbliche”, sostiene Majcen.

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