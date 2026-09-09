Crimini di guerra nel mirino delle Nazioni Unite

Dure accuse dell'ONU su Israele e Siria. Keystone-SDA

Investigatrici dell'ONU hanno accusato Israele di possibili crimini di guerra per l'arresto di decine di siriani nel loro stesso territorio, denunciando al contempo le detenzioni arbitrarie delle autorità di Damasco e i trasferimenti forzati a guida statunitense.

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Keystone-ATS

Israele ha fermato decine di siriani in territorio siriano prima di trasferirli, presumibilmente, sul proprio, secondo investigatrici delle Nazioni Unite (ONU). Martedì a Ginevra, queste ultime hanno parlato di atti che potrebbero equivalere a crimini di guerra.

A fine giugno, 49 persone, tra cui due bambini, sono state detenute dall’esercito israeliano dopo l’arresto in territorio siriano, ha affermato una componente della Commissione d’inchiesta internazionale sulla Siria, Fionnuala Ní Aoláin, davanti al Consiglio dei diritti umani. In seguito sarebbero state trasferite in Israele.

“La situazione di queste persone rimane in gran parte sconosciuta”, ha spiegato alla stampa Ní Aoláin, lamentando il divieto di accesso ai detenuti imposto dallo Stato ebraico. Ha inoltre denunciato la creazione da parte di Israele di una rete di posti di blocco provvisori e di infrastrutture militari, dopo essersi recata sul posto in luglio con la collega Monia Ammar.

Questo approccio “ha avuto un impatto significativo sulla popolazione civile” siriana, ha insistito Ní Aoláin, che non si esprime a nome dell’ONU ma è stata incaricata dal Consiglio dei diritti umani. Centinaia di persone sono state interrogate e detenute. La Commissione segnala un’estensione dell’occupazione israeliana in Siria. Le attività militari israeliane “sono in aumento” da due anni, sono “sostenute” e “consolidate”, afferma la componente della Commissione, aggiungendo che sono state distrutte anche delle abitazioni.

La relatrice critica anche le autorità siriane. Queste ultime devono valutare la legalità della detenzione di migliaia di persone accusate di legami con il deposto regime di Bashar al-Assad. Damasco risponde che sono in corso migliaia di indagini o procedimenti giudiziari. “Ci sono sfide immense per stabilire uno Stato di diritto legittimo”, ha tuttavia ammesso in seguito Ní Aoláin.

Le due investigatrici lamentano inoltre la mancanza di informazioni sulle persone scomparse e sui prigionieri a seguito delle violenze a Suwayda l’anno scorso. Oltre 1’500 persone erano state uccise. A marzo, la Commissione aveva ritenuto che fossero stati perpetrati atti equivalenti a crimini di guerra.

Stati Uniti nel mirino delle investigatrici

Nonostante gli sforzi del governo, gravi problemi legati ai diritti umani continuano ad “alimentare l’insicurezza” in questa regione del Paese, secondo la componente della Commissione. Migliaia di drusi rimangono sfollati. Si osserva “un continuo stallo” tra le autorità locali e nazionali riguardo a questa situazione, ha aggiunto Ní Aoláin.

Allo stesso modo, si fa ancora attendere l’accertamento delle responsabilità negli scontri tra milizie vicine al regime e gruppi alauiti nell’ovest del Paese. In quell’occasione erano state uccise più di 1’000 persone.

La Commissione continua anche a denunciare la detenzione di oltre 2’000 persone, soprattutto donne e bambini, nel campo di Roj, nel nord-est della Siria, a causa dei loro presunti legami con jihadisti. Questa reclusione costituisce “la più massiccia detenzione arbitraria per motivi di sicurezza” attualmente nel mondo, ha aggiunto Ní Aoláin. Più di cento minori sono detenuti in siti militari.

Inoltre, nel corso di quest’anno, quasi 5’800 uomini e minori provenienti da 60 Paesi sono stati trasferiti con la forza in Iraq in un’operazione guidata dagli Stati Uniti. Questo approccio potrebbe costituire una violazione “massiccia” del principio di non respingimento, aggiunge la Commissione, che intende avviare delle indagini. Questa azione si inserisce in un contesto più ampio di trasferimenti forzati dalla Siria attuati a partire dal 2019.

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