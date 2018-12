Durante la rapina è rimasta gravemente ferita anche la moglie di 71 anni, che è stata operata d’urgenza per le profonde ferite, in particolare alla gola, nelle mani e sul fianco destro.

Cittadino svizzero ucciso nel corso di una rapina ad Acapulco 28 dicembre 2018 - 12:04 Un cittadino svizzero è stato ucciso a coltellate nel corso di una rapina ad Acapulco, nota località turistica dello Stato Guerrero sulla costa Pacifica del Messico, avvenuta nella notte su giovedì. L’ottantaquattrenne, secondo quanto riportano i media locali, è stato aggredito intorno alle 2:30 con la moglie, una cittadina messicana, da un uomo che si è introdotto nella sua casa mentre si trovava in vacanza nel paese americano. Il malvivente si è trattenuto quasi 4 ore nell’abitazione che si trova in Calle Roca Sola, nel quartiere Club Deportivo, e si è dileguato verso le 6 del mattino lasciando l’arma sul luogo del delitto. Durante la rapina è rimasta gravemente ferita anche la moglie di 71 anni, che è stata operata d’urgenza per le profonde ferite, in particolare alla gola, nelle mani e sul fianco destro. Nello scorso mese di febbraio un altro cittadino straniero, di origine germanica, era stato ucciso ad Acapulco, che vanta il triste primato di omicidi – si trova al quarto posto nel mondo per numero di delitti secondo recenti studi della Banca interamericana di sviluppo – connessi spesso con l’attività di potenti cartelli della droga che si disputano il controllo di questo lucroso traffico.