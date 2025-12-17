La crescita svizzera nel 2026 sarà moderata

Una crescita moderata del PIL, un'inflazione contenuta e una disoccupazione stabile sono le previsioni per l'economia svizzera secondo gli economisti consultati dall'istituto KOF.

Keystone-ATS

La Svizzera andrà incontro nei prossimi mesi a una crescita moderata: secondo gli economisti consultati dall’Istituto KOF del Politecnico federale di Zurigo nel 2026 il prodotto interno lordo (PIL) salirà dell’1,0% (al netto degli eventi sportivi). Per l’anno in corso è invece pronosticato un +1,3%.

A causa di una revisione statistica questi indicatori non sono comparabili con quelli del rilevamento precedente, risalente a settembre, mette in guardia il KOF in un comunicato diffuso mercoledì. Agli esperti è stato chiesto anche d’ipotizzare la crescita fra cinque anni: in media hanno optato per un valore dell’1,5%.

In relazione all’inflazione, è prevista una media dello 0,2% nel 2025, dello 0,4% l’anno prossimo e dello 0,9% fra un lustro. Le prospettive per il mercato del lavoro rimangono stabili, con tassi di disoccupazione pronosticati al 2,9% nel 2025 e al 3,1% nel 2026.

Le previsioni del KOF “Consensus Forecast”, giunto alla 120esima edizione e a cui hanno preso parte 13 specialisti, non vanno confuse con quelle del centro congiunturale stesso, che sono state pubblicate due giorni or sono.

