Crans-Montana, un nome falso nella domanda edilizia

Falso in atti nell'inchiesta Constellation Keystone / Jean-Christophe Bott

Un ingegnere civile ha affermato alla polizia che il suo nome è stato inserito a sua insaputa in una pratica edilizia legata al Constellation, chiamando in causa un disegnatore e un funzionario comunale già imputato nel procedimento.

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Keystone-ATS

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla tragedia del Constellation di Crans-Montana. Secondo quanto riferito da RSI Info, un ingegnere civile sentito martedì dalla polizia sostiene che il suo nome sia stato inserito senza il suo consenso in una domanda di costruzione relativa ai lavori sulla terrazza del locale, poche settimane prima dell’incendio che è costato la vita a 41 persone e ha causato 115 feriti. L’uomo avrebbe denunciato una possibile falsificazione di documenti, chiamando in causa anche un impiegato comunale già imputato nel procedimento penale sul rogo.

La domanda edilizia, pubblicata nel dicembre 2025, indicava tra gli autori del progetto un disegnatore edile e lo stesso ingegnere civile. Quest’ultimo afferma però di non aver mai preso parte alla pratica e di aver scoperto l’utilizzo del proprio nome solo dopo essere stato contattato da un giornalista. Stando alla sua testimonianza, un funzionario del Servizio delle costruzioni gli avrebbe poi confermato che il nominativo era stato aggiunto alla documentazione dopo uno scambio con il disegnatore incaricato dei piani.

Secondo il portale online della Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, la scelta sarebbe legata alle norme vallesane che impongono la firma di un professionista diplomato per la pubblicazione di determinati progetti edilizi. Il disegnatore coinvolto non disporrebbe infatti delle qualifiche richieste. La vicenda ha suscitato l’indignazione degli avvocati di alcune famiglie delle vittime, che denunciano presunte irregolarità e «piccoli accordi» all’interno dell’amministrazione comunale. L’inchiesta prosegue e prevede a fine mese l’audizione dell’ex municipale responsabile della Sicurezza di Crans-Montana, Thibault Beytrison, che sarà sentito in qualità di imputato.

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