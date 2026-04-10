Crans-Montana, un indagato collabora con la giustizia

Crans-Montana: un indagato collabora con la giustizia Keystone-SDA

L’inchiesta sulla tragedia di Capodanno a Crans-Montana entra in una nuova fase con l’interrogatorio a Sion di un membro della squadra di sicurezza pubblica del Comune.

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Keystone-ATS

Un membro dell’attuale squadra di sicurezza pubblica del comune di Crans-Montana è stato interrogato venerdì a Sion. L’uomo ha risposto alle domande dei procuratori responsabili dell’inchiesta sul drammatico incendio di Capodanno.

L’indagato ha quindi deciso di collaborare con la giustizia, ha confermato oggi a Keystone-ATS una fonte vicina al dossier. Mercoledì scorso, ricordiamo, l’ex responsabile della sicurezza antincendio dell’ex comune di Chermignon (VS) – oggi frazione di Crans-Montana – si era rifiutato di rispondere agli inquirenti. Più collaborativo è stato ieri l’ex vice capo della sicurezza attivo fra il 2020 e il 2024.

L’interrogatorio odierno è iniziato alle 08:30 e due ne rimangono ancora in programma per la prossima settimana: quello del sindaco Nicolas Féraud, previsto per lunedì 13 aprile, e quello dell’ex municipale responsabile della sicurezza pubblica fra il 2021 e il 2024, in agenda per il 15 aprile.

Come a febbraio, gli interrogatori si svolgono nell’aula del campus Energypolis a Sion, in modo da poter ospitare in un unico luogo la maggior parte dei 91 avvocati ora coinvolti in questo caso.

I nuovi imputati devono rispondere di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo. Si tratta delle stesse accuse mosse contro Jacques e Jessica Moretti, proprietari del bar “Le Constellation” teatro dell’incendio.

La tragedia di Capodanno a Crans-Montana ha causato 41 morti e 115 feriti, un terzo dei quali è ancora ricoverato in ospedale. Solo otto persone sono riuscite a uscire illese dal luogo dell’incidente, secondo l’indagine della polizia cantonale vallesana. Un dato confermato dal Ministero pubblico a Keystone-ATS.

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