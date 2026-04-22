Crans-Montana, prorogate le misure contro Jessica Moretti

Le misure sono state prorogate di tre mesi. Keystone-SDA

Mentre l'inchiesta sul rogo di Crans-Montana prosegue con la proroga delle misure cautelari per la moglie del titolare, il Consiglio federale ha nominato Laurent Kurth per guidare una tavola rotonda volta a trovare soluzioni per le vittime.

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Keystone-ATS

Il tribunale delle misure coercitive del canton Vallese ha prorogato di tre mesi le misure cautelari nei confronti di Jessica Moretti, la moglie del proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, dove a Capodanno è scoppiato il rogo costato la vita a 41 persone.

Una decisione analoga dovrebbe essere emessa a breve anche per il marito Jacques. Entrambi sono indagati per quanto successo.

Le cosiddette misure sostitutive adottate nei confronti della donna, decise per tre mesi lo scorso 13 gennaio, sono state prolungate fino al 10 luglio, ha indicato il ministero pubblico vallesano confermando una notizia diffusa dalle agenzie stampa italiane. Consistono nel divieto di lasciare la Svizzera e nell’obbligo di presentarsi quotidianamente presso un posto di polizia. “Dobbiamo compiere questa procedura ogni tre mesi”, ha spiegato a Keystone-ATS la procuratrice generale Beatrice Pilloud. I documenti d’identità e di soggiorno erano già stati consegnati in gennaio.

Per legge le misure in questione possono essere disposte dal giudice per scongiurare il rischio di fuga, collusione o recidiva, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Laurent Kurth a capo della tavola rotonda

Intanto è giunta la notizia che, su nomina del Consiglio federale, sarà l’esperto di finanze e sanità ed ex consigliere di Stato di Neuchâtel Laurent Kurth a presiedere la tavola rotonda istituita per trovare soluzioni extragiudiziali dopo il tragico incendio. Si tratta di un’iniziativa prevista dalla nuova legge federale a sostegno delle vittime che affianca il contributo di solidarietà di 50’000 franchi per vittima già accordato.

In qualità di presidente, Kurth avrà il compito di trovare un accordo tra le vittime del disastro, i loro familiari, le compagnie assicurative interessate, altre persone eventualmente chiamate a versare prestazioni e le autorità competenti.

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