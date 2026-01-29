Crans-Montana, procedura penale contro l’ex responsabile del Comune

Keystone-SDA

Nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno al bar "Le Constellation", la Procura vallesana ha avviato un procedimento penale anche contro un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, allargando così il raggio degli indagati.

1 minuto

Keystone-ATS

La Procura vallesana ha avviato una procedura penale contro un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, che sarà interrogato il 9 febbraio. Lo ha detto venerdì mattina il suo avvocato, David Aïoutz, a Keystone-ATS, confermando quanto pubblicato dalla Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS.

“Vi confermo che il mio cliente è stato chiamato a comparire il prossimo 9 febbraio come indiziato”, ha detto l’avvocato, precisando che per il momento “non ci saranno altre dichiarazioni”.

L’uomo lavorava a Crans-Montana durante i controlli di sicurezza effettuati nel 2018 e nel 2019. In due occasioni, le sue raccomandazioni non sono state seguite dal proprietario del bar “Le Constellation”. L’uomo sarà ascoltato nei locali del Ministero pubblico a Sion. Il procedimento permetterà di determinare eventuali responsabilità penali in relazione alle violazioni riscontrate nel bar.

Finora, dopo la tragedia di Capodanno, gli unici chiamati a rispondere davanti alla giustizia erano i coniugi Moretti, proprietari del bar “Le Constellation”. Sono indagati per omicidio, lesioni personali e incendio colposi.

