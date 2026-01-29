Crans-Montana, procedura penale contro l’ex responsabile del Comune
Nell'ambito dell'inchiesta sulla tragedia di Capodanno al bar "Le Constellation", la Procura vallesana ha avviato un procedimento penale anche contro un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, allargando così il raggio degli indagati.
La Procura vallesana ha avviato una procedura penale contro un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana, che sarà interrogato il 9 febbraio. Lo ha detto venerdì mattina il suo avvocato, David Aïoutz, a Keystone-ATS, confermando quanto pubblicato dalla Radiotelevisione della Svizzera romanda RTS.
“Vi confermo che il mio cliente è stato chiamato a comparire il prossimo 9 febbraio come indiziato”, ha detto l’avvocato, precisando che per il momento “non ci saranno altre dichiarazioni”.
L’uomo lavorava a Crans-Montana durante i controlli di sicurezza effettuati nel 2018 e nel 2019. In due occasioni, le sue raccomandazioni non sono state seguite dal proprietario del bar “Le Constellation”. L’uomo sarà ascoltato nei locali del Ministero pubblico a Sion. Il procedimento permetterà di determinare eventuali responsabilità penali in relazione alle violazioni riscontrate nel bar.
Finora, dopo la tragedia di Capodanno, gli unici chiamati a rispondere davanti alla giustizia erano i coniugi Moretti, proprietari del bar “Le Constellation”. Sono indagati per omicidio, lesioni personali e incendio colposi.
