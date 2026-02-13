Le prenotazioni alberghiere si sono stabilizzate a Crans-Montana

A Crans-Montana, la stabilizzazione delle prenotazioni alberghiere e le recenti nevicate portano un cauto ottimismo che si scontra, tuttavia, con l'atmosfera "triste" che continua a regnare tra gli operatori locali.

Dopo l’ondata di cancellazioni registrata a inizio a gennaio, a febbraio le prenotazioni alberghiere a Crans-Montana si sono stabilizzate. Lo ha reso noto vemerdì alla radio RTS il direttore del locale Ente turistico, Bruno Huggler.

Un altro motivo di soddisfazione per il settore è rappresentato dalle recenti nevicate, ha aggiunto. “Confidiamo che le condizioni saranno eccellenti e ciò avrà sicuramente un effetto positivo sul numero di ospiti”. Crans-Montana dispone di quasi 1’300 camere d’albergo e 12’000 chalet e appartamenti, ha poi ricordato.

Malgrado questa ventata di ottimismo, nella regione continua a regnare un’atmosfera “triste”. “L’entusiasmo è minore”, ha affermato Philippe Nicolle, gestore di un locale sul posto e presidente dell’associazione dei proprietari di bar e ristoranti. “Sarà sicuramente una stagione triste sotto tutti i punti di vista”, ha aggiunto, sempre ai microfoni della RTS.

Questo fine settimana iniziano le vacanze in diversi cantoni romandi, come Vaud, Vallese, Friburgo e Giura.

