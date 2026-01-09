Crans-Montana, Guy Parmelin si rivolge alla popolazione con una lettera aperta

Il presidente della Confederazione Guy Parmelin. Keystone-SDA

Una promessa di giustizia e l'impegno a fare in modo che simili catastrofi non si ripetano sono stati espressi dal presidente della Confederazione Guy Parmelin in una lettera aperta alla nazione, nel giorno del lutto nazionale per le vittime di Crans-Montana.

In occasione della giornata di lutto nazionale, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha assicurato in una lettera aperta alla popolazione svizzera che verranno tratte le conseguenze dall’incendio di Capodanno a Crans-Montana. In questo giorno, la Svizzera è unita nel lutto e nel cuore, ha dichiarato il consigliere federale.

“Dobbiamo alle persone colpite, alle famiglie e ai parenti rispetto, ricordo e l’impegno a fare tutto il possibile affinché una simile catastrofe non si ripeta”, ha scritto in una lettera pubblicata venerdì sul periodico svizzerotedesco “Schweizer Illustrierte”.Collegamento esterno

La giustizia sta attualmente indagando in che misura siano state violate le prescrizioni di sicurezza e verranno tratte le dovute conseguenze. “Lo dobbiamo alle vittime e ai loro cari”. Parmelin ha espresso loro le sue sincere condoglianze. Ha inoltre rivolto un pensiero a tutti coloro “che hanno avuto la fortuna di sopravvivere al disastroso incendio, ma che ora sono solo all’inizio di un lungo percorso di guarigione”.

