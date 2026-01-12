Crans-Montana, il proprietario del bar ammette che la porta di servizio era chiusa

Jacques Moretti aveva cambiato personalmente il materiale fonoassorbente che ha preso fuoco. Keystone-SDA

Le ammissioni del proprietario del Constellation, Jacques Moretti, riguardo alla porta di servizio bloccata e alla schiuma infiammabile che ha preso fuoco, potrebbero ora aggravare la sua posizione portando l'accusa da omicidio colposo a dolo eventuale.

2 minuti

Keystone-ATS

Jacques Moretti, proprietario del bar Le Constellation, avrebbe ammesso di fronte agli inquirenti che la porta di servizio situata al pianterreno del locale era bloccata dall’interno e di aver sostituito lui stesso la schiuma fono assorbente che ha preso fuoco.

Lo riferisce il pool investigativo della televisione romanda RTS, citando fonti confidenziali. Moretti, giunto sul posto dopo l’incendio, avrebbe anche affermato di aver sbloccato lui stesso la porta dall’esterno e di aver trovato diversi corpi inanimati ammucchiati davanti ad essa.

La presenza di diversi clienti del Constellation che sono morti dopo aver tentato di uscire da quella porta potrebbe diventare un elemento importante per le indagini, scrive RTS. Moretti avrebbe negato di essere stato al corrente che era chiusa a chiave.

Jacques Moretti, che da ieri si trova in detenzione preventiva, è al momento accusato con la moglie Jessica Maric di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Le circostanze riferite da RTS e già emerse in alcune testimonianze riportate dai media nei giorni successivi all’incidente, potrebbero tuttavia indurre la procura a valutare la contestazione del reato di omicidio per dolo eventuale.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 10 gennaio 2026:

Contenuto esterno

Articoli più popolari I più discussi