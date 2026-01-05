Crans-Montana: la stampa svizzera s’interroga sulla lassità delle normative e l’insufficienza delle misure di sicurezza

Persone in lutto si riuniscono intorno a fiori e candele per commemorare le vittime dell'incendio al bar e lounge Le Constellation, a Crans-Montana, il 4 gennaio 2026. Keystone / Jean-Christophe Bott

La mancanza d'ispezioni antincendio annuali, i lavori di ristrutturazione eseguiti in proprio e i pannelli fonoisolanti infiammabili hanno spinto i media svizzeri a lanciare accuse di negligenza.

5 minuti

Anand Chandrasekhar



Lo specialista dell'India a swissinfo.ch si occupa di un'ampia gamma di temi, dalle relazioni bilaterali a Bollywood. Sa una o due cose sull'orologeria svizzera ed ha un debole per la regione francofona della Confederazione.

L’incendio scoppiato la notte di Capodanno nel bar Le Constellation della stazione sciistica di Crans-Montana ha provocato la morte di 40 persone e il ferimento di altre 116 (e non 119 come noto finora). Mentre per venerdì 9 gennaio è stata proclamata una giornata di lutto nazionale per le vittime, l’attenzione si concentra ora sull’accertamento delle responsabilità.

Il Ministero pubblico vallesano ha aperto un’inchiesta penale nei confronti della coppia francese che gestisce il bar. Le accuse sono di omicidio colposo, lesioni colpose e incendio colposo.

Ma se le autorità sottolineano che fino a una condanna definitiva vige la presunzione di innocenza, la stampa svizzera già ipotizza chi siano i possibili colpevoli di una simile tragedia.

Ispezioni di sicurezza antincendio

Il bar Le Constellation rispettava le norme di sicurezza antincendio? In una conferenza stampa, il consigliere di Stato vallesano e capo del Dipartimento della sicurezza Stéphane Ganzer ha dichiarato che i vigili del fuoco non disponevano d’informazioni che indicassero la presenza di carenze durante un’ispezione. Si presumeva che i controlli di sicurezza antincendio fossero stati effettuati.

Le ispezioni di sicurezza antincendio dovrebbero aver luogo ogni anno. Tuttavia, secondo il media online Watson, la proprietà del bar ha dichiarato di aver ricevuto solo tre ispezioni in 10 anni. L’autorità responsabile di queste verifiche è il Comune di Crans-Montana.

Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, non crede che il Comune abbia delle colpe. “Sono convinto che non ci sia stata alcuna negligenza”, ha detto alla radio pubblica svizzera RTS.

Sarebbe imbarazzante se il Comune fosse riconosciuto colpevole di lassismo, poiché Crans-Montana è anche parte lesa nel procedimento penale contro la proprietà del bar.

Ristrutturazioni senza autorizzazione

Quando la proprietà ha rilevato la gestione del bar Le Constellation nel 2015, ha deciso di ristrutturare i locali in proprio. Secondo immagini cancellate ma ottenute dal Blick dai social media, la scala che dal bar nel seminterrato portava al piano terra sarebbe stata ristretta durante i lavori. Questo potrebbe aver creato un collo di bottiglia, ostacolando l’uscita della clientela durante l’incendio.

Non è chiaro se la ristrutturazione interna del bar di Crans-Montana sia stata autorizzata, riporta la NZZ am Sonntag. Negli ultimi 11 anni non è stata pubblicata alcuna domanda di ristrutturazione nel bollettino ufficiale del Canton Vallese, dove le richieste di permesso di costruzione devono generalmente essere pubblicate, scrive il giornale.

Tuttavia, è possibile che per la ristrutturazione non fosse necessario alcun permesso di costruzione, poiché i lavori sono stati ritenuti di scarsa importanza. Secondo la NZZ am Sonntag, la normativa vallesana ammette questa eccezione.

Pannelli del soffitto infiammabili

La stampa domenicale si è interessata in particolare ai materiali fonoisolanti utilizzati nel bar, che hanno preso fuoco a contatto con le scintille delle candele pirotecniche attaccate alle bottiglie di champagne.

Secondo la NZZ am Sonntag, foto e video del locale suggeriscono che questi pannelli isolanti siano stati la causa del disastro. Il giornale ha ipotizzato che potesse trattarsi di un materiale economico e facilmente infiammabile. Due figure esperte intervistate dalla SonntagsZeitung hanno affermato, sulla base delle foto, che il materiale isolante non era stato posato correttamente.

“Stiamo indagando se il materiale fosse conforme o meno alle norme. Non lo sappiamo ancora”, ha dichiarato la procuratrice pubblica vallesana Beatrice Pilloud.

Uscite di emergenza

La stampa ha sollevato interrogativi anche sulle uscite di emergenza, dato che la maggior parte delle persone è fuggita attraverso l’ingresso principale del bar quando è scoppiato l’incendio. Secondo il portale di notizie online 20 Minutes, un locale che ospita più di 100 persone deve avere almeno tre uscite e la lunghezza massima del percorso di evacuazione verso un’uscita non deve superare i 35 metri. Non è chiaro se questo fosse il caso nel bar luogo della tragedia.

Il capo del Dipartimento della sicurezza Ganzer ha dichiarato venerdì che c’era almeno un’altra uscita. “Non c’è solo una porta, anche se sembra che la maggior parte delle persone sia uscita dall’ingresso principale quando è scoppiato l’incendio”, ha detto. Secondo lui, il fumo denso potrebbe aver ridotto la visibilità, facendo sì che solo poche persone siano riuscite a trovare queste uscite.

Non vi è ancora alcuna indicazione se queste ultime fossero mal segnalate, chiuse a chiave o bloccate. Il sindaco Féraud ha dichiarato a 20 Minutes che tutti i documenti, comprese le planimetrie dell’edificio, sono in mano al Ministero pubblico vallesano.

Gli ultimi aggiornamenti a cura del TG 12.30 della RSI del 5 gennaio 2026:

Contenuto esterno

A cura di Marc Leutenegger

Tradotto con il supporto dell’IA/mrj

