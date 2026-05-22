Crans-Montana, la Procura indaga su un incendio in un altro locale dei Moretti

I coniugi Jacques e Jessica Moretti. Keystone / Alessandro Della Valle

I proprietari del ristorante "Le Constellation", già al centro dell'inchiesta per la strage di Capodanno, sono ora oggetto di una nuova indagine per un incendio avvenuto nel 2024 in un altro loro locale.

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Keystone-ATS

Il Ministero pubblico vallesano sta indagando su un incendio divampato nel 2024 nel locale Le Vieux Chalet, a Lens (canton Vallese), vicino a Crans-Montana, un altro ritrovo di proprietà di Jessica e Jacques Moretti, proprietari e gerenti di Le Constellation, teatro della tragedia di Capodanno in cui hanno perso la vita 41 persone.

Secondo quanto riportato Giovedì dalla Radiotelevisione svizzera di lingua francese RTS e confermato a Keystone-ATS dalla procuratrice generale vallesana Beatrice Pilloud, la Procura lo scorso 29 aprile ha dato mandato alla polizia d’investigare su quel sinistro su cui una precedente indagine si era conclusa con l’archiviazione nel 2024. “Il caso dell’incendio del Vieux Chalet non è tuttavia stato riaperto e, in questa fase, non è prevista alcuna estensione delle indagini”, ha detto Pilloud.

Il servizio del TG 20.00 della RSI del 21 maggio 2026:

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In un rapporto redatto all’inizio di quest’anno e trasmesso il 23 febbraio al Ministero pubblico, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) si chiede “se i coniugi Moretti non si siano resi colpevoli di riciclaggio di denaro, amministrazione infedele, falsità in documenti e gravi infrazioni fiscali nonché probabili frodi assicurative”. Se dovesse essere istruito, questo caso non verrebbe separato dall’indagine relativa ai fatti del primo gennaio, precisa Pilloud.

Contattato da RTS, Patrick Michod, l’avvocato di Jacques Moretti, ha criticato la decisione della Procura di riaprire il caso. “Questi fatti [l’incendio del 2024 a Le Vieux Chalet, ndr] sono già stati oggetto di un’indagine da parte delle autorità penali, le quali non hanno riscontrato alcuna violazione della legge”.

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