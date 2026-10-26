Crans-Montana first responders to receive first national ‘helping hand’ award

L'incendio, divampato nelle prime ore del giorno di Capodanno, ha causato 41 vittime e 115 feriti. Keystone / Jean-Christophe Bott

Per onorare il loro intervento durante l'incendio di Crans-Montana, i servizi di emergenza riceveranno il nuovo premio nazionale "Helfende Hand", istituito dall'organizzazione helfen helfen Suisse.

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Keystone-SDA

L’8 dicembre, l’organizzazione helfen helfen Schweiz consegnerà per la prima volta il premio nazionale “Helfende Hand” (Mano che aiuta). Questa cerimonia inaugurale, che si svolgerà alla presenza del ministro della giustizia Beat Jans e dell’ex presidente del Consiglio di Stato vallesano Mathias Reynard, renderà omaggio ai servizi di emergenza e di soccorso intervenuti durante l’incendio di Crans-Montana.

Con il premio “Helfende Hand”, helfen helfen Schweiz – un’organizzazione caritatevole fondata a Basilea nel 2017 – istituisce un’onorificenza nazionale per riconoscere prestazioni straordinarie in situazioni di eccezionale emergenza.

La cerimonia si terrà presso la Caserma di Berna, con il sostegno dell’Esercito svizzero. L’iniziativa è sostenuta da diversi enti patrocinatori, quali la Federazione svizzera dei pompieri, la Federazione svizzera dei funzionari di polizia e l’Associazione vallesana dei soccorritori professionali.

Sono attesi circa 400 invitati, tra cui le forze di primo intervento e di soccorso premiate del Vallese, dei Cantoni limitrofi e delle regioni di confine.

Il premio è destinato alle persone di tutti i settori della catena di soccorso che sono state impegnate nel primo intervento durante l’incendio avvenuto la notte di Capodanno a Crans-Montana presso il bar “Le Constellation”, che ha provocato la morte di 41 persone e il ferimento di altre 115.

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